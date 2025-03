Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Odiatori di Musk all’attacco dei proprietari di Tesla. È l’ultima arma (impropria) per protestare contro le posizioni politiche di Elon e il suo impegno con Trump.

Odiatori di Musk all’attacco: rubati i dati dei proprietari USA

La vicenda viene raccontata in tutti i dettagli dal sito americano Electrek, che a lungo ha sostenuto Elon Musk e ora sembra diventato il suo critico più severo. Electrek rivela un’informazione molto spiacevole, ovvero che “è emerso un sito web con indirizzo e informazioni di contatto di migliaia di proprietari di Tesla. E lo stesso sito dice che l’unico modo per uscire dalla lista è dimostrare di aver venduto la tua auto“. Non si capisce bene come siano uscite le informazioni. La prima ipotesi è che un gruppo di hacker sia riuscito ad avere accesso ai dati dell’account Tesla e li abbia pubblicati online. Con migliaia di dati sui proprietari. Ma un primo controllo effettuato da Electrek ha dimostrato che dall’elenco mancano migliaia di proprietari e che le informazioni pubblicate, come indirizzi e numeri di telefono, non sono poi così riservate. Comunque sia, si tratta di una pressione sgradevole sui proprietari e, soprattutto, di un’arma di dissuasione di massa nei confronti di chi fosse interessato a comprarne una, di Tesla.

E il New York Times parla di “rimorso dei proprietari”…

Anche perché il sito pirata anti-Tesla (di cui giustamente Electrek non fa il nome) invita ad altre azioni illegali. Come imbrattare le auto con bombolette e affini. E su questo, come per la violazione della privacy, è verosimile che intervengano le autorità americane. Tra pochi giorni, con il consuntivo delle vendite del primo trimestre 2025, vedremo quanto tutte queste proteste stanno effettivamente pesando sui risultati del marchio di Elon Musk. Anche perché ad azioni illegali come quella del sito-pirata si aggiungono articoli molto duri pubblicati da testate prestigiose come il New York Times. A testimonianza di quanto rapida sia stata la caduta d’immagine di Tesla nella parte d’America che non si riconosce in Donald Trump. “Alcuni proprietari di Tesla stanno vendendo i loro veicoli perché i valori e la politica dell’amministratore delegato dell’azienda, Elon Musk, li stanno allontanando”, titola il quotidiano, che parla addirittura di “rimorso degli acquirenti” per l’auto acquistata.