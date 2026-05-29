





Odiano le auto cinesi, molti italiani: perché? Edoardo non si capacita dell’ostilità che ancora accompagna marchi come MG, BYD, Jaecoo… Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

“Mettete a confronto Grande Panda con BYD Dolphin e…”

“Sono un vostro lettore della prima ora e continuo a seguirvi con grande interesse. Da sempre mi considero un consumatore curioso, attento alle nuove tecnologie e alle evoluzioni del mercato. Ricordo bene quando Hyundai e Kia arrivarono in Europa: molti italiani le guardavano con diffidenza. Mentre io ero convinto che sarebbero diventate marchi di riferimento. I fatti, negli anni, mi hanno dato ragione. Oggi mi ritrovo nella stessa situazione con i nuovi brand che stanno entrando nel mercato europeo: MG, BYD, Jaecoo, Omoda, Geely e altri ancora. È evidente come, in diversi casi, l’industria europea non sia riuscita a tenere il passo nello sviluppo dell’elettrico. Il confronto tra le nostra Grande Panda elettrica e BYD Dolphin, ad esempio, mette in luce un divario significativo per tecnologia, qualità e rapporto prezzo/prestazioni.

“Ma tanti odiano le auto cinesi, spiegateci il motivo”

“La Cina, anche grazie a partnership e competenze europee, è riuscita a crescere rapidamente. Sviluppando prodotti di alto livello a costi competitivi. Marchi come MG e Omoda ne sono la dimostrazione: qualità elevata, dotazioni ricche e prezzi spesso più accessibili rispetto ai concorrenti occidentali. È probabile che a ciò contribuiscano anche politiche industriali e sostegni statali cinesi, ma il risultato finale resta sotto gli occhi di tutti. Ed è qui che nasce la mia domanda: perché, nonostante questi marchi offrano molto e costino relativamente poco, si legge così spesso un atteggiamento di ostilità nei loro confronti? Direi quasi da odio. Da cosa deriva questo rifiuto quasi ideologico verso prodotti che, oggettivamente, rappresentano un passo avanti per molti consumatori? Mi piacerebbe conoscere il vostro punto di vista, per capire le ragioni di questa diffidenza. E contribuire a un dibattito più equilibrato e informato. Edoardo Rabascini

Risposta. Ci sono molti motivi a indurre tanti italiani a detestare le auto cinesi. Tra tutti il timore che il successo di questi profotti ci faccia perdere migliaia di posti di lavoro. E un’atavica diffidenza nei confronti di tutto quel che è nuovo: non lo conosci, ti fa paura e te la cavi demonizzandolo. Senza sforzarti di approfondire. C’è però anche una larga parte di italiani che le auto cinesi le apprezza eccome, a giudicare dai dati di vendita. E la stessa Stellantis, dopo un’iniziale diffidenza, ha deciso di allearsi con i cinesi di Leapmotor e Dongfeng. Di fatto riconoscendo che la superiorità cinese in alcune parti delle auto elettriche al momento è fuori discussione.