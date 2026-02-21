Octopus Energy entra nel mercato flotte con Octopus Fleet

Octopus Energy debutta nel mercato della ricarica per flotte aziendali con “Octopus Fleet”. Per le imprese che vogliono elettrificare i propri veicoli, il gruppo energetico britannico propone una soluzione integrata per combinare ricarica pubblica, infrastrutture e gestione amministrativa in un’unica piattaforma.
Dopo aver costruito la propria presenza nel mondo consumer con la rete di ricarica Octopus Electroverse, wallbox domestiche e sistemi solari con accumulo, l’azienda londinese estende ora il proprio modello al segmento business, sempre più centrale nella transizione verso la mobilità elettrica.
Tre in uno: ricarica pubblica, domestica e aziendale
Octopus Fleet viene descritto come un sistema “mix-and-match”: le aziende possono cioè costruire una soluzione su misura combinando diversi servizi. Tra questi figurano l’accesso alla rete Electroverse, una nuova Fleet Charging Card, una Business Payments Card utilizzabile per ricariche, pedaggi e altre spese operative, oltre a soluzioni hardware come colonnine aziendali, fotovoltaico rooftop e sistemi di accumulo.
L’obiettivo è offrire uno strumento capace di coprire ricarica pubblica, domestica e aziendale, riducendo la frammentazione che spesso complica la gestione delle flotte elettriche. Un tema cruciale soprattutto per le PMI, che non dispongono di strutture interne dedicate all’energy management.
Rimborso automatico e benefit sulle EV
Uno dei punti di forza dichiarati è il nuovo Home Charging Reimbursement, servizio che consente ai dipendenti rimborsi automatici per la ricarica dell’auto aziendale effettuata a casa, senza dover presentare note spese manuali.
Per le imprese, il vantaggio è anche nella fatturazione unica per l’intera flotta, con un livello di automazione che riduce l’amministrazione e semplifica il controllo dei costi.
Non mancano poi incentivi per i dipendenti/driver. Octopus Fleet propone infatti un programma specifico di prelievo sul salario per l’acquisto di veicoli elettrici e per la ricarica pubblica, favorendo l’adozione dell’EV anche come benefit aziendale.
Il lancio di Octopus Fleet arriva dopo l’annuncio della partnership con Monta che supporta l’offerta attraverso strumenti di gestione come il Monta Hub per le flotte. È plausibile che proprio questa collaborazione abbia contribuito a strutturare l’architettura digitale della nuova piattaforma.
