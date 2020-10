Occupi lo stallo dopo la ricarica? L’extra-costo di Enel X

Occupi lo stallo dopo la ricarica? Dal 2 novembre entreranno in vigore i nuovi extra-costi per chi utilizza l’app JuicePass di Enel X, la più diffusa in Italia.

Occupi lo stallo? Dopo un’ora una penalità al minuto

Lo ha annunciato Enel X in una mail ai possessori della app, facendo riferimento alle recenti modifiche al Codice della strada in materia di sosta dei veicoli. Le nuove norme prevedono che, completata la ricarica, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in al massimo per un’ora. Al termine dell’ora, “possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l’impegno della stazione oltre il limite temporale indicato. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata“.

Tanto per dare un’idea: se ci si “dimentica” l’auto per un’ora e mezza dopo che la ricarica è finita, quei 30 minuti in più in una stazione da 50 kW di costano 5,40 euro. Meglio stare in zona e staccare. Se occupi lo stallo, paghi.

Da 9 a 18 centesimi/minuto, a seconda della potenza

La penalità verrà addebitata per ogni minuto successivo al 60° dopo il termine della sessione e fino a quando il connettore viene rimosso dalla presa. Ecco gli extra-costi:

• per le Prese AC (Tipo2 e Tipo3a) con potenza fino a 22 kW l’addebito è di 0,09 €/min dal lunedì alla domenica, festivi inclusi, dalle ore 7:00 alle ore 23:00;

• per le Prese AC (Tipo2 e Tipo3a) fino a 43 kW, è previsto l’addebito di 0,09 €/min dal lunedì alla domenica, festivi inclusi, dalle ore 00:00 alle ore 24:00;

• per le Prese DC (CHAdeMO e CCS Combo 2) fino a 50 kW addebito di 0,18 €/min dal lunedì alla domenica, festivi inclusi, dalle ore 00:00 alle ore 24:00;

• per le Stazioni HPC (CHAdeMO e CCS Combo 2) fino a 350 kW’addebito di 0,18 €/min dal lunedì alla domenica, festivi inclusi, dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

