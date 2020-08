Occhio all’illusione dello sconto pareggia-incentivo. Nei generosi bonus in vigore da agosto è prevista una cifra a carico del concessionario-venditore, ma…

Occhio all’illusione e piano a parlare di 10mila di sconto

Come al solito, non è tutto oro quello che luccica. Quando si parla di un incentivo fino a 10 mila euro a chi acquista un’auto elettrica rottamandone una vecchia, si fa i conti senza l’oste. Nel senso che, di questa cifra, 2 mila euro sono a carico di chi ti vende l’auto. Chi si è fatto fare un preventivo a luglio, per poi immatricolare l’auto ad agosto, si era dunque convinto di avere diritto a uno sconto complessivo di 10 mila euro. Sentendosi però dire che la riduzione a carico del venditore c’era già nel preventivo originale e che quindi l’incentivo reale si ferma a 8 mila.

Non solo: ci sono Case come la Renault, leader di mercato con la Zoe, che da agosto hanno praticamente raddoppiato le spese per “istruttoria pratica”. Mangiandosi un altro pezzettino del maxi-incentivo. E non l’unica. Intendiamoci: non c’è nulla di irregolare. L’importante è che si sappia come realmente stanno le cose, perché il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi…

Elettriche, ibride plug-in, Euro 6…ce n’è per tutti

Occhio all’illusione, quindi. A buon intenditore, riepiloghiamo lo schema degli incentivi in vigore fino al 31 dicembre (qui altri dettagli):

per le auto elettriche si può arrivare a 10 mila, di cui 8 mila accordati dal Governo e 2 mila come sconto dal venditore. Senza rottamazione, il bonus è d i 6 mila euro (5 mila dal governo e mille dal venditore)

si può arrivare a 10 mila, di cui 8 mila accordati dal Governo e 2 mila come sconto dal venditore. Senza rottamazione, il bonus è d per le ibride plug-in , con emissioni fra 21 e 60 g/km , bonus 6.500 euro rottamando e 3.500 euro senza

con emissioni fra 21 e 60 g/km bonus rottamando e senza per le auto Euro 6 sono 3.500 euro con rottamazione e 1.750 euro senza. A due condizioni: che il prezzo di listino non superi i 40 mila euro e che le emissioni di CO2 siano compresi nella fascia 61/110 g/km

Per onestà va detto che non sono i concessionari ad avere responsabilità di questa mancata chiarezza. E anzi in questi giorni sono assediati da clienti che chiedono conto di questa illusione sul prezzo.

— Altre info sul sito del Ministero per lo Sviluppo Economico