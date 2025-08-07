Occhio alle commissioni su alcune ricariche: Marco, un lettore, segnala di avere avuto addebiti extra con due app molto popolari come EVDCe Octopus Electroverse. Ricordiamo che per scriverci l’indirizzo mail è info@vaielettrico.it

Occhio alle commissioni, in alcune reti le transizioni sono extra-UE

“A pprezzo molto il lavoro che state svolgendo e ho pensato di segnalarvi un aspetto poco piacevole che ho riscontrato sulle ricariche pubbliche. Ritenendo che possa essere utile anche ad altre persone. Cercando di barcamenarmi tra le mille tariffe che vengono applicate in roaming, ho riscontrato che in certi casi il pagamento sulla carta registrata nell’app viene considerato come effettuato in “paesi non UE”. Nello specifico le ricariche che effettuo con EVDC e con Octopus Electroverse (di quest’ultimi ho anche la card), ma forse anche altri operatori hanno lo stesso problema, danno luogo ad un addebito di commissioni. Questo in quanto la transazione viene registrata come se fosse stata effettuata fuori dall’Unione Europea. Quelle che invece faccio ai supercharger Tesla e alle stazioni Electra non hanno questo problema. Sulle app ho registrato la mia carta di debito bancomat che funziona su circuito Master Card “. Marco

Ognuno fa il suo prezzo, ma serve trasparenza

Risposta. Il nostro parere è semplice: in un libero mercato come quello della ricarica elettrica, ognuno è libero di fissare la tariffa che vuole. A una condizione, però: che ci sia la massima trasparenza su tutti i costi che vengono poi addebitati. Octopus, per esempio, è un operatore inglese innovativo di grande successo: giusto che chiarisca con evidenza se ci sono dei costi extra da sostenere per questa sua carta d'identità extra-UE, come segnala il lettore.