Occhio alla Golf plug-in: oltre 100 km veri in EV

Occhio alla Golf plug-in: fa più di 100 km veri in elettrico, sfiorando i 140 in città. Senza penalizzare troppo i consumi quando si utilizza il motore a benzina.

Occhio alla Golf plug-in: in città sfiora i 140 km di range

La Volkswagen non sembra credere troppo nell’elettrico e la prima generazione di prodotti ID. non ha ottenuto i risultati di vendita sperati. E così a Wolfsburg puntano di più sull’ibrido, anche plug-in, con prestazioni in elettrico in grado di rassicurare anche i più diffidenti. Il direttore di Quattroruote, Gianluca Pellegrini, ha anticipato su LinkedIn i risultati delle prove su strada con la nuova Golf 8.5 ibrida ricaricabile, con batteria da 19,7 kWh netti e ricarica con potenza massima a 11 kW (prima era 3,6). E parla di “risultati stupefacenti: l’autonomia vera in città col solo elettrico arriva a 137 km, quella in autostrada a 105, quella in statale a 131 km e quella media a 123. È praticamente il doppio di strada rispetto a prima“. E anche i consumi del sistema ibrido sono rassicuranti: 20,8 km con un litro.

E godrebbe degli stessi incentivi delle elettriche

Altro aspetto convincente della nuova Golf plug-in: le emissioni di CO2 omologate sono di 7 g/km. Il che significa che se nel 2025 verranno ripristinati gli incentivi, come pare, questo modello fruirà dello stesso bonus delle elettriche, rientrando nella fascia 0-20 g/km. Insomma, siamo vicini a una svolta che potrebbe rendere le ibride plug-in un’alternativa più credibile alle elettriche pure. E soprattutto alle ibride tout-court. Questo tipo di vetture ha ricevuto molte critiche in passato, critiche legate al fatto che l‘autonomia molto limitata e la lentezza di ricarica le rendevano scarsamente utilizzabili in elettrico. Soprattutto da parte delle flotte aziendali, legate a un uso che difficilmente permette ricariche frequenti dell’auto. La stessa versione precedente della Golf ibrida plug-in aveva una batteria da 10,6 kWh e si ricaricava al massimo a 3,6 kW. In pratica una percorrenza della metà e con tempi ben più lunghi per rifornire.

