Occhio al “quishing”, la nuova truffa alle colonnine

Occhio ai QRcode sulle colonnine: potrebbero nascondere una truffa chiamata in gergo “quishing”. E’ l’ultimo grido in termini di crimini informatici e in pochi mesi si è diffuso in tutta Europa, Italia compresa. Si basa su codici QR contraffatti, sovrapposti a quelli originali degli operatori della ricarica.

Arrivano in Italia i falsi codici QR che rubano dati bancari sensibili durante le ricariche alle colonnine

I falsi codici reindirizzano verso siti apparentemente identici a quelli ufficiali ma anzichè abilitare alle funzionalità della colonnina catturano (phishing in gergo) i dati personali e bancari sensibili dell’utente.

Gravi rischi di truffa alle colonnine li corrono soprattutto gli automobilisti elettrici non pre registrati e contrattualizzati presso un operatore della ricarica, quindi sprovvisti di RFDI Card o app dedicata.

Costoro, seguendo le istruzioni presenti sulla colonnina, devono scansionare con lo smartphone un QRcode attraverso cui attivare sul posto le procedure di pagamento con Carte di credito o Bancomat, con relativi codici e password. Dati che, se raccolti da organizzazioni criminali, consentono di svuotare i conti correnti o effettuare acquisti non autorizzati.

La truffa alle colonnine è già diffusa nei Paesi ad alta penetrazione di auto elettriche e più avvezzi del nostro all’uso dei pagamenti elettronici come Stati Uniti, Francia, Germania, Olanda, Belgio. Ma da alcuni mesi si registrano i primi casi anche in Italia.

Dati recenti raccolti negli Stati Uniti dimostrano che il phishing tramite codice QR è aumentato da appena lo 0,8% di tutti gli attacchi informatici nel 2021 a quasi l’11% nella prima metà del 2024.

E le colonnine di ricarica si prestano particolarmente alla truffa, non essendo presidiate e spesso collocate in zone non coperte da telecamere di sorveglianza.

Truffa alle colonnine: come difendersi dal “quishing”?

Come difendersi dal “quishing”? Ove non sia possibile utilizzare le molto più sicure RFDI Card o le App dei gestori è consigliabile in primo luogo verificare con attenzione che il QRcode esposto sia quello originale e non sovrapposto con un adesivo.

Prima di entrare nel sito, controllare sempre l’URL, cioè l’indirizzo Internet esteso. L’URL dei siti fraudolenti presentano sempre qualche dettaglio diverso dagli originali (lettere diverse o mancanti), e sono preceduti dalle lettere http anzichè https. La “esse” finale indica infatti una connessione sicura.

Pagare preferibilmente tramite il POS che tutte le colonnine installate da aprile in poi devono avere. In molti casi il POS è collocato su un totem a parte che serve tutti i caricatori presenti nella stazione di ricarica. Ma anche in questo caso è necessario controllare che la feritoia di ingresso per Carte di Credito e Bancomat sia quella originale e non un dispositivo aggiunto per catturare i dati sensibili delle tessere e intercettare le chiavi digitate dall’utente.

Aggiornare sempre le app di lettura dei QRcode installate negli smartphone. Nelle versioni più recenti già sono presenti software di protezione.

