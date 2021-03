Occhio agli incentivi EV, pochi mesi e possono finire

Occhio agli incentivi statali sull’acquisto di auto elettriche e ibride plug-in: a settembre (se non a fine agosto) potrebbero esaurirsi i fondi a disposizione.

Occhio agli incentivi, così non si va oltre settembre

Basta osservare l’andamento del contatore messo on-line dal MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, per rendersi conto che i soldi non basteranno per tutto l’anno. La dotazione iniziale era di 283.348.500 per i veicoli che rientrano nella fascia di emissioni da 0 a 60 g. di CO2/km. Quindi elettriche e ibride plug-in. Ma 100 milioni di euro sono già stati “bruciati” nei primi tre mesi dell’anno. Con un’accelerazione in marzo, legata anche alla “fiammata” di vendite in Lombardia, causata dall’entrata in vigore dei maxi-incentivi regionali (guarda l’articolo).

Ricordiamo che si tratta di bonus molto generosi, che con i contestuali sconti richiesti ai venditori possono arrivare a 10 mila euro, se si rottama una vecchia auto. E ci si comincia a chiedere che cosa farà il governo Draghi per non far collassare un mercato che chiaramente fa molto affidamento sul bonus statale. Ci sarà un rifinanziamento? O è meglio affrettarsi per non rischiare di perdere un incentivo di questa portata?

Meglio affrettarsi per non perdere il super-bonus sulle elettriche?

Le Case auto in questo momento sembrano preoccupate per una scadenza molto più immediata. Stanno per esaurirsi i fondi destinati alla fascia di emissioni da 61 a 135 g./km, quelle che negli ultimi mesi hanno costituito il grosso delle vendite, come mostra la tabella in alto. È una fascia molto ampia, in cui rientrano tutte le motorizzazioni, nel quadro di una misura che è più un sostegno al mercato in tempi di crisi che un bonus ecologico. Per quel che riguarda elettriche e ibride plug-in, la richiesta è di rendere l’incentivo stabile addirittura fino al 2026. È chiaro che in questo momento il governo è in tutt’altre faccende affaccendato. Forse ne sapremo di più a metà aprile, quando Mario Draghi comincerà a delineare le linee della strategia economica con il DEF. Ma chi ha intenzione di acquistare quest’anno l’auto “con la spina”, forse è meglio che si affretti, per non correre il rischio di perdere il treno.