Occhio a Tesla: se raddoppia la fabbrica a Berlino…

Occhio a Tesla: se raddoppia la fabbrica tedesca, portandola a un milione di pezzi l’anno, l’impatto sul mercato europeo si fa preoccupante per i concorrenti.

Occhio a Tesla: un milione di auto sono un’enormità, un fucile puntato sui competitor storici

Tesla ha avviato presso l’Ufficio statale per l’Ambiente l’iter per ampliare la fabbrica di Grünheide, nel Brandeburgo, non lontano da Berlino. La marca di Elon Musk parla di modifiche all’impianto esistente, minimizzando, ma un portavoce dell’Ufficio Statale sostiene che Tesla vuole fare le cose in grande. Espandendo la capacità produttiva dagli attuali 500.000 a un milione di veicoli all’anno, obiettivo già trapelato nei mesi scorsi. E così in Germania si riapre il dibattito già visto all’epoca dell’autorizzazione a costruire lo stabilimento. Con una spaccatura tra chi sostiene che si spalancano le porte a un Cavallo di Troia che farà un sol boccone del made in Germany. E chi invece fa notare che una fabbrica in Europa Tesla l’avrebbe costruita comunque e tanto vale approfittarne per creare lavoro in loco e non altrove. A sbrogliare la matassa dovranno pensare gli uffici statali e regionali, che dovranno vagliare anche i problemi di sostenibilità ambientale posti da un’eventuale espansione.

Se aumenta la produzione e taglia ancora i prezzi…

Secondo il giornale locale Märkische Oderzeitung, l’espansione interessa 70 ettari a nord del sito. E, secondo Tesla, non comporterebbe ulteriori consumi d’acqua, uno dei punti più critici all’atto della costruzione della fabbrica. Tesla spiega di aver “ottimizzato i processi di pianificazione e produzione. In modo tale che anche le quantità di acqua dolce precedentemente utilizzate e concordate contrattualmente siano sufficienti per questa espansione“. Invece di acqua dolce, il progetto prevede di trattare e riutilizzare acque reflue generate durante la produzione. Secondo l’agenzia dpa, Tesla già ora produce 4.000 auto a settimana, circa 200.000 all’anno, con 10.000 addetti, destinati a diventare 12.000 nei prossimi mesi. È ovvio che una salita produttiva così importante pone molte domande. Una riguarda la potenzialità di Tesla di ridurre ulteriormente i costi, dopo i recenti tagli che hanno portato il prezzo d’attacco del Model 3 a 41.490 euro. Un’altra riguarda le auto che verrebbero prodotte a Grunheide: e se fosse in vista anche la piccola da 30 mila euro?

Il nostro VIDEO-TEST: i tempi di ricarica delle colonnine HPC? Non sono quelli dichiarati. Di Paolo Mariano