Obiettivo Net Zero: auto elettriche e rinnovabili corrono, in ritardo nucleare, idrogeno e CCUS

Il percorso verso Net Zero richiede trasformazioni profonde in ogni settore economico. In questo scenario complesso, la mobilità elettrica e le energie rinnovabili si stanno affermando come strumenti chiave: non solo per le loro potenzialità tecnologiche, ma anche per l’efficacia già dimostrata nel tagliare le emissioni. Veicoli elettrici, solare fotovoltaico ed eolico stanno registrando tassi di diffusione superiori alle aspettative.

Secondo le curve dei costi marginali di abbattimento (MACC), elaborate da McKinsey fin dal 2007, il potenziale degli EV nel 2030 era stimato in 0,05 gigatoni di CO2 evitata. Eppure, già nel 2024, si sono già raggiunti 0,08 gigatoni: un balzo avanti straordinario. Questo successo è stato reso possibile da fattori strutturali: design modulare, semplicità tecnologica, industrializzazione standardizzata e, soprattutto, una continua riduzione dei costi di produzione e di utilizzo.

Le MACC sono uno strumento analitico che permette di stimare, per ciascuna tecnologia o misura, il costo per tonnellata di CO2 evitata e il relativo potenziale di abbattimento. Fin dal loro esordio, queste curve hanno permesso a governi e aziende di identificare le opzioni più efficaci e convenienti per decarbonizzare e seguire una strada efficiente verso Net Zero.

Nel tempo, lo strumento si è evoluto notevolmente: si è passati da 150 leve nel 2007 a oltre 1.400 leve nel 2025, distribuite su 170 catene del valore e supportate da più di 300.000 fattori emissivi. Oggi le curve sono dinamiche, regionalizzate, supportate da intelligenza artificiale e aggiornate in tempo reale, diventando un pilastro delle strategie climatiche di lungo periodo.

Perché le rinnovabili stanno vincendo

La rapidità con cui solare ed eolico hanno scalato il mercato globale è sorprendente. Entrambe le tecnologie presentano una struttura favorevole: costi di impianto decrescenti, modularità, mancanza di input fossili, standardizzazione internazionale e una base di componenti industriali già esistenti. Oggi produrre energia solare è, in molte regioni del mondo, più economico che generarla da carbone o gas naturale.

L’energia eolica, sia onshore che offshore, ha seguito un percorso simile. Grazie all’ingegneria avanzata delle turbine, alla maggiore capacità produttiva e all’automazione nei processi di manutenzione, i costi sono crollati e la competitività è aumentata. Inoltre, in molti Paesi l’eolico copre già una quota significativa del mix energetico, con benefici immediati in termini di emissioni.

Il ruolo dei veicoli elettrici nella decarbonizzazione dei trasporti

Il caso dei veicoli elettrici merita un focus particolare. Oltre al contributo diretto nella riduzione delle emissioni di CO2 dai trasporti su strada, gli EV stanno stimolando una trasformazione profonda dell’intera filiera automobilistica. La diffusione dei veicoli elettrici sta accelerando anche grazie all’espansione delle reti di ricarica, al miglioramento delle batterie (in particolare al litio), alla discesa dei costi e a politiche pubbliche favorevoli.

I veicoli ibridi plug-in hanno svolto un ruolo di ponte, rendendo graduale il passaggio verso la mobilità a emissioni zero. Ma è l’EV puro a rappresentare oggi la vera rivoluzione, specie nei segmenti urbani e nei trasporti leggeri. I dati mostrano un’accelerazione che ha sorpreso anche gli analisti più ottimisti.

Tecnologie in ritardo: CCUS, nucleare e idrogeno verde

Non tutte le tecnologie sono avanzate allo stesso ritmo. La cattura e stoccaggio del carbonio (CCUS), l’energia nucleare e l’idrogeno verde hanno invece incontrato ostacoli legati ai costi elevati, alla complessità infrastrutturale e ai tempi di sviluppo. La CCUS, ad esempio, era considerata nel 2007 una delle principali leve con un potenziale di 3 gigatoni di CO2. Ma oggi, a cinque anni dal 2030, si prevede che ne verrà realizzata solo una trentesima parte.

Le politiche pubbliche fanno la differenza verso l’obiettivo Net Zero

Dove il mercato non riesce ad accelerare i tempi, entrano in gioco regolamenti, incentivi e strategie pubbliche. Tecnologie già mature come l’efficientamento energetico degli edifici o nei processi agricoli hanno un potenziale enorme, ma richiedono stimoli esterni per essere competitive. In questo senso, le MACC sono uno strumento utile per visualizzare dove l’intervento politico può sbloccare benefici climatici latenti.

Regionalizzazione e materie prime: due variabili decisive

La decarbonizzazione non è uguale ovunque. Le curve regionali mostrano chiaramente che lo stesso intervento può avere costi e impatti molto diversi a seconda del mix energetico, del contesto tecnologico e della disponibilità di risorse locali. La produzione di alluminio alimentata da energia verde, ad esempio, presenta un’efficienza diversa in Cina, Brasile o Norvegia.

Anche le materie prime sono diventate un fattore critico. Litio, acciaio, terre rare e iridio sono essenziali per molte tecnologie a basse emissioni. Le oscillazioni di prezzo o le strozzature nella fornitura possono rallentare l’intero processo. Le MACC dinamiche aiutano a monitorare questi fattori e a pianificare di conseguenza.

Decarbonizzazione multilivello: città, regioni e nazioni

Non tutte le leve funzionano allo stesso livello. Alcune, come l’espansione della rete elettrica per supportare la mobilità elettrica, richiedono politiche nazionali e investimenti coordinati. Altre, come l’efficienza energetica degli edifici, si applicano meglio su scala locale o regionale. Altre ancora, come l’adozione di elettrodomestici efficienti, dipendono dalle scelte individuali.

La decarbonizzazione è un processo in atto. Le tecnologie funzionanti ci sono e sono economicamente convenienti, i risultati iniziano a vedersi. Ora serve continuità, coraggio politico e scelte chiare. Net zero non è un obiettivo teorico: può e deve diventare realtà. Ma dobbiamo guardarci dai falsi profeti che spingono alternative che non sono tali.