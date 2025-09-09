Obiettivo 2035: produttori europei divisi al vertice di venerdì

E’ guerra sull’ obiettivo 2035 tra i produttori auto europei, alla vigilia dell’incontro di Bruxelles (venerdì 12 settembre) per avviare una riflessione globale sulla crisi dell’industria automotive. In ballo i tempi le regole della transizione elettrica.

150 aziende scrivono a Bruxelles: non mollare sul ban 2035

Oltre 150 dirigenti di aziende del settore mobilità elettrica hanno scritto ieri una lettera alla Commissione europea invitandola a non fare marcia indietro sull’obiettivo di emissioni zero al 2035 per nuove auto e furgoni. I firmatari, da Volvo e Polestar, da Samsung, a Iberdrola e Edp, esortano la presidente Ursula von der Leyen «a non ritardare o indebolire l’obiettivo di emissioni zero entro il 2035 nella sua prossima revisione e a concentrarsi invece su politiche industriali e di domanda più forti per garantire la competitività dell’Europa“.

Sottolineano che l’obiettivo del 2035 ha già innescato «centinaia di miliardi di euro di nuovi investimenti in tutta Europa» tra gigafabbriche di batterie, nuovi impianti produttivi di auto elettriche e infrastrutture di ricarica. Una marcia indietro «minerebbe la fiducia degli investitori, frenerebbe lo slancio e consegnerebbe un vantaggio a lungo termine ai concorrenti globali».

E’ una secca replica alle principali case auto europee, guidate dalle tedesche, che, mutuando la loro strategia da Camillo Benso Conte di Cavour, hanno adottato la “politica del carciofo” per demolire, foglia dopo foglia, la road map europea verso la decarbonizzazione dei trasporti.

Ma i big tedeschi chiedono il rinvio e regole più lasche

Dopo aver ottenuto il rinvio di due anni e la sostanziale sterilizzazione dei vincoli previsti per il passaggio a Euro 7, l’imposizione di dazi all’import di auto elettriche cinesi, l’esclusione dal ban 2035 per carburanti sintetici (e molto probabilmente anche per quelli biologici) in base al principio della neutralità tecnologica, premono ora per rivisitare alla radice il Green Deal europeo sul settore auto. E di fatto smantellarlo: non più auto a emissioni zero in Europa dal 2035 in poi, bensì auto a basse emissioni (quindi ibride plug in, elettriche con range extender o addirittura full hybrid?) con relativo rinvio a date da destinarsi della messa al bando del petrolio nel trasporto leggero su strada.

In vista dell’apertura del confronto con Bruxelles, anche le principali associazioni europee dell’automotive, ACEA e CLEPA, hanno inviato infatti una lettera alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen dai toni espliciti e perentori. Scrivono: «Raggiungere i rigidi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per auto e furgoni entro il 2030 e il 2035 è, nel mondo odierno, semplicemente non più fattibile». Perciò «l‘attuale percorso di riduzione delle emissioni di CO2 nel trasporto su strada – continua la lettera – deve invece essere ricalibrato per garantire il raggiungimento degli obiettivi climatici dell’UE, salvaguardando al contempo la competitività industriale, la coesione sociale e la resilienza strategica delle sue catene di approvvigionamento».

“Schiacciati fra Cina e Stati Uniti, competitività a rischio”

I grandi dell’automotive europea lamentano poi che la capacità produttiva europea di batterie e veicoli elettrici non sta tenendo il passo con quella di Cina e Stati Uniti. E questo rischia di lasciare l’Europa in una «posizione di forte dipendenza dalle importazioni». Come se la responsabilità di questo ritardo non dipendesse in gran parte dai loro stessi errori e omissioni.

Secondo i firmatari, la Cina dispone già di una leadership incontrastata nella produzione di celle e materiali critici, mentre gli Stati Uniti, con l’Inflation Reduction Act e i nuovi dazi imposti dalla Casa Bianca, offre forti incentivi a chi investe sul territorio. Per i costruttori europei il rischio è trovarsi schiacciati tra due poli che muovono enormi capitali, perdendo competitività e capacità di attrarre investimenti.

E per Filosa (Stellantis) anche le auto ibride sono “green”

Chiedono quindi alla Commissione un piano industriale europeo incentrato su sostegno economico diretto, un quadro regolatorio più chiaro e meccanismi di protezione contro la concorrenza sleale. In altre parole, chiedono all’Europa di pagare il conto dei loro mancati investimenti. Ben consapevoli che questo difficilmente avverrà, quantomeno in tempi di economia di guerra, ecco pronta la soluzione B: annacquare gli obiettivi climatici e liberi tutti di continuare nella comfort zone dei motori termici.

Battono la grancassa anche le singole case auto. Dopo Mercedes e BMW è stata la volta del nuovo capo del gruppo franco-italo-americano Antonio Filosa. In un’intervista a “Les Echos” ha detto che gli obiettivi climatici europei sono irraggiungibili e difficilmente conciliabili con l’attuale realtà industriale. I tempi (dodici anni a partire dall’approvazione dell’obiettivo 2035) sarebbero troppo stretti.

In questo contesto, Filosa sostiene l’introduzione di ” leve di flessibilità ” per evitare uno shock sociale ed economico. Suggerisce esplicitamente, tra l’altro, «un migliore riconoscimento delle ibride nell’impronta di carbonio».

La Kia controcorrente: la retromarcia ci costa una fortuna

Poche e isolate le voci dissonanti. Una sola è venuta allo scoperto: quella del massimo dirigente della Kia in Europa Marc Hedrich. «Se improvvisamente dovessimo smettere di lanciare veicoli elettrici, ci costerebbe una fortuna» ha commentato. La casa automobilistica sudcoreana sta investendo miliardi per ampliare la propria gamma di veicoli a batteria e rispettare il suo programma «di raggiungere il 100 percento di conformità entro il 2035». E rivolgendosi al CEO di Mercedes-Benz , Ola Kallenius che all’inizio di agosto aveva criticato il piano dell’UE ha poi detto: «Si tratta della stessa persona che qualche anno fa aveva promesso che la sua azienda entro il 2030 avrebbe venduto solo veicoli elettrici in Europa».

Kallenius è anche presidente dell’associazione dell’industria automobilistica ACEA e ha co-firmato la lettera alla Commissione europea con Matthias Zink , presidente dell’associazione dei fornitori europei CLEPA, nonché CEO di Powertrain e Chassis presso Schaeffler.