Obiettivo 2035: no al rinvio da 50 grandi aziende europee

No al rinvio dell’obiettivo 2035 sul ban alla vendita di veicoli leggeri a carburanti fossili. Lo chiedono gli amministratori delegati e i dirigenti di 50 aziende europee della mobilità e della filiera automotive. Affermano che l’obiettivo è “praticabile e necessario”.

Tra queste Volvo Cars, Uber, la società di leasing Ayvens, Polestar e Rivian la società di logistica Maersk, i rivenditori Metro e Tesco e il più grande franchisee di IKEA, Ingka.

Dai veicoli leggeri il 13% delle emissioni in Europa (in crescita del 6% dal 2020). Il ban è praticabile e necessario

I firmatari fanno notare che le emissioni di auto e furgoni rappresentano più di un ottavo (13%) delle emissioni totali di gas serra nell’UE, mentre le emissioni di CO2 delle automobili sono aumentate del 6% tra il 2000 e il 2019. «L’obiettivo del 2035 fornisce una direzione chiara – si legge nell’appello diffuso oggi -che consentirà a noi imprese, insieme a tutte le altre parti interessate, di concentrarci sul cambiamento necessario». La dichiarazione è pubblicata Industryfor2035.org, la piattaforma nata con la collaborazione di Transport & Environment e Climate Group.

E aggiungono: “Proseguire in questa direzione fornisce la necessaria certezza sugli investimenti per il futuro dell’industria automobilistica in Europa”.

Molti dei firmatari hanno già investito ingenti risorse per conseguire l’obiettivo e chiedono di «non ridiscutere nel 2026 gli standard emissivi di CO2 per auto e furgoni recentemente adottati».

All’industria servono certezze, non penalizziamo chi ha già investito

Andrea Boraschi, direttore di Transport & Environment Italia, ha sottolineato che anche il governo italiano «che vuole anticipare la revisione del regolamento al 2025 solamente per indebolirlo» non dovrebbe ignorare la voce di «una parte ampia dell’industria europea, che crede nella transizione, ha investito e sta investendo per renderla possibile».

Piuttosto che ridiscutere una legislazione già approvata, le aziende ritengono che gli sforzi dovrebbero concentrarsi sull’attuazione di quanto già concordato: politica industriale mirata e sostegno agli investimenti per una supply chain europea sostenibile delle batterie, diffusione delle infrastrutture di ricarica e crescita dell’energia rinnovabile, decarbonizzazione delle flotte aziendali e riqualificazione dei lavoratori per la transizione elettrica.

