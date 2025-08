Oben Rorr EZ: la moto elettrica indiana che costa come uno smartphone

Ok, parliamo del mercato indiano, ma Oben Electric ha presentando la Rorr EZ, una moto elettrica venduta su Amazon a un prezzo inferiore persino a quello di certi smartphone.

Si chiama Rorr EZ ed è l’ultima novità lanciata sul mercato indiano da Oben Electric. Una moto elettrica che ha una scheda tecnica tutto sommato modesta con tagli di batteria da 2,6, 3,4 e 4,4 kWh, autonomia fino a 175 km, ma che ricarica rapida fino all’80% in meno di 45 minuti. Non è certo la moto che farà esplodere il mercato mondiale delle due ruote, ma però indiscutibilmente porta a una riflessione.





Infatti la versione entry-level parte da circa ₹99.999 (circa 1.100 €), mentre il modello top arriva a ₹129.999 (circa 1.550 €). Con questo prezzi si compra giusto uno smartphone di ultima generazione o un’eBike dalle modeste performance. Certo, questo è il prezzo di vendita nel mercato indiano, ma fa ugualmente riflettere. Anche in rapporto alle dotazioni visto che la Rorr EZ ha un motore da 7,5 kW di picco con una coppia di 52 Nm (potenza nominale 5,9 kW) e velocità massima di 95 km/h. Numeri da capogiro? No! Ma interessanti se li rapportiamo al prezzo.

Oben Rorr EZ, estetica interessante anche se non originalissima

Il design neo‑retrò della Rorr EZ richiama le naked classiche, ma ha un “serbatoio” più scolpito che nasconde la batteria. Il faro tondo full LED è un richiamo al passato e le ruote da 17″ con parafanghi lisci la rendono una moto agile e al contempo familiare. Scendendo più nel dettaglio della scheda tecnica poi si scoprono un sacco di dettagli interessanti: il telaio ARX, il display TFT, le tre modalità di guida (Eco, City, Havoc), geofencing, antifurto e sistema di assistenza alla guida UBA (Unified Braking Assist) e DAS (Driver Alert System). La casa poi offre una garanzia fino a 5 anni o 75.000 km su batteria e motore, un impegno raro in questa fascia di prezzo.

Prezzi sempre più bassi per moto piccole, urbane. Ma all’orizzonte ancora non si vede una svolta per le due ruote e soprattutto per chi vuole uscire dalle tangenziali e chiede più autonomia. Certo, comunque, la Oben Rorr EZ lancia una nuova sfida abbassando ulteriormente i prezzi in un settore (quello delle urban Bike) che sta crescendo, vedremo come il mercato occidentale sarà in grado di rispondere.