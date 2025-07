Obbligati a comprare cinese, per famiglie non c’è scelta

Siamo in 6 in famiglia e abitiamo a Milano dove ormai il blocco dei diesel e dei motori più datati aleggia come uno spettro per le strade del capoluogo. Questo inverno con l’arrivo del quarto figlio ci siamo trovati a dover cambiare la nostra c4 1.2 del 2016 con un pulmino.

Avendo la necessità di 6 posti fissi più baule l’unica scelta disponibile e abbordabile è ricaduta su di un minivan shineray x30l di importazione.

0 incentivi per la rottamazione, dato che la cactus era troppo recente nonostante i 240.000 km. 0 ecobonus per la transizione elettrica dato che tutto era terminato con il famoso click day e non si vedeva all’orizzonte la possibilità di rinnovo. Rete di vendita delle grosse concessionarie totalmente impreparata e in grado solo di vendere prodotti finanziari per la Panda o l’alta Romeo junior. Più volte ci siamo sentiti dire da grosse concessionarie “qui non abbiamo nulla per voi, ne nuovo me usato”

Ford, Opel, Citroen e similari hanno prezzi per i veicoli commerciali ibridi totalmente inaccessibili per una famiglia. Prezzi rivolti a imprese e partite iva che possono beneficiare di detrazioni su tasse e imposte. Una famiglia quei prezzi li deve pagare per intero con rate da oltre 1000 euro al mese (preventivo Ford transit con sconto Ford per famiglie numerose)