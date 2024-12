O non funzionano o sono un parcheggio: l’Italia della ricarica

O non funzionano o sono un parcheggio per auto di tutti i tipi. Dal padovano un altro lettore conferma quel che scriviamo da tempo: in Italia non mancano le colonnine, è che troppo spesso sono inagibili. Per scriverci: info@vaielettrico.it

O non funzionano o…/ "La colonnina del paese fuori uso da un mese. E quando va…"

“Da sette mesi sono un felicissimo possessore di una Smart #1 con la quale abbiamo percorso finora 10 mila km. Torno sul tema ampiamente condiviso da altri circa la difficoltà di usufruire delle ricariche pubbliche. Segnalando che a Vigodarzere (PD), comune di 13 mila abitanti alle porte di Padova, l’unica colonnina presente è fuori uso da circa un mese. Emobility, che la gestisce, da me interpellata ha fatto sapere che vi è un danno che deve essere riparato dal Comune, proprietario del manufatto. E che, pur seguendo costantemente la situazione, ad oggi non c’è notizia di possibile ripristino. Come detto altre volte, anche loro sono vittime di un sistema mal congegnato. Io non ne risento, sono tra i fortunati che possono caricare nel box privato ad un terzo del costo. Mi metto però nei panni di chi ha speso decine di migliaia di euro e ora è costretto a trovare soluzioni alternative, piuttosto che lasciare l’auto ferma. Senza contare che, quando funziona, essendo innanzi a Sede Municipale, Posta, chiesa, bar e piazza dove si svolge il mercato bisettimanale ed ogni tipo di festa, è occupata da auto termiche“.

L’hanno impacchettata con un sacchetto rosso che fa tanto Natale, quasi quasi…

“Eppure, sul lato opposto della strada, ci sono due piazzali destinati a parcheggio da almeno 100 posti ciascuno, quasi sempre vuoti. Per non parlare poi della settimana in cui si svolge la sagra, quando viene occupata dal ‘camion delle frittelle’. Sono sempre più convinto che le auto elettriche, pur avendo grandi margini di miglioramento, sono oramai mature per circolare liberamente. È la mentalità e le infrastrutture che andrebbero cambiate. Come ha scritto un Vs. lettore, forse un aiuto potrebbe arrivare dalle società che gestiscono le colonnine, chiedendo i danni ai Comuni per i mancati introiti. Stessa cosa i consumatori con l’aiuto delle associazioni. Ma forse per i ‘grandi monopolisti’ i guadagni derivano più dalle installazioni che dalla vendita della corrente, sebbene questa in Italia sia a prezzi folli. Allego due foto della colonnina. La prima occupata dal camion della sagra, la seconda di questi giorni, impacchettata con un bel sacchetto rosso. Quasi quasi vado ad aggiungerci un fiocco, così almeno fa clima natalizio. Auguri a tutti“. Umberto Iori

Risposta. Purtroppo la situazione di Vigodarzere è condivisa da tanti, troppi Comuni italiani: le colonnine ci sono, ma dopo l’installazione diventano inutilizabili per mille motivi. A partire dal fatto che non si fa manutenzione, fino all’incredibile utilizzo degli spazi antistanti le ricariche per sagre e manifestazioni di ogni genere. Ma fortunatamente ci sono anche amministrazioni locali virtuose che cominciano a reagire, con regolamenti che puniscono chi lascia le colonnine inattive. Ne riparleremo presto.

