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La Corte dei Conti ha approvato il testo del Governo dedicato al DPCM automotive. Il provvedimento, annunciato a febbraio e confermato dal Consiglio dei ministri a maggio, sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito del Ministero dei Trasporti. Le risorse ammontano complessivamente a 1,34 miliardi , circa 300 milioni in meno rispetto alla dotazione iniziale perché una quota è stata destinata alla riduzione delle accise dopo la crisi nello Stretto di Hormuz. Accanto agli investimenti per il rafforzamento della filiera industriale, parte finalmente il capitolo incentivi.

L’incentivo alle imprese per i veicoli commerciali

Solo pochi giorni fa Unrae aveva sollecitato il Governo a procedere rapidamente, in particolare per sostenere l’acquisto dei veicoli commerciali. Il nuovo schema prevede contributi generosi per le imprese, fino a 20 mila euro per unità, con l’obiettivo di accelerare il rinnovo delle flotte. Il pacchetto del fondo automotive comprende inoltre misure per la diffusione delle colonnine di ricarica e incentivi dedicati a moto e scooter, completando così l’intervento sull’intero comparto della mobilità.

Si parte con gli incentivi a destinati all’acquisto e al leasing di veicoli commerciali nuovi delle categorie N1 e N2, riservati alle Pmi del trasporto merci. Per questa misura sono stati stanziati 180 milioni con contributi differenziati in base all’alimentazione del veicolo e validi fino al 31 marzo 2030. Qui sotto la tabella degli importi, quello massimo è destinato ai veicoli elettrici.

Per i veicoli con alimentazione tradizionale il bonus è soggetto all’obbligo di rottamazione. Il furgone da rottamare inoltre, dovrà essere intestato da almeno 10 mesi.

Incentivi anche alle wallbox per i privati

Visto il forte successo degli incentivi per le auto elettriche è molto atteso anche il provvedimento che finanzia le wallbox per i privati. In questo caso l’intervento a fondo perduto è pari all’80% del prezzo con un massimale di 1.500 euro che cresce fino a 8.000 per i condomini. Uno schema che riprende i precedenti incentivi anche se per i dettagli c’è da aspettare un decreto specifico del ministero.

Per moto

Per le moto, scooter e quadricicli fino a 3 mila euro

Il Dpcm prevede anche incentivi per l’acquisto e il leasing di moto, scooter e quadricicli, elettrici o ibridi. La misura dovrebbe partire dal 2027 e sarà rinnovato ogni anno fino al 2030. Il contributo consiste in uno sconto pari al 20% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 2mila euro, ma può salire a 3mila se si rottama un veicolo di cui si è proprietari da almeno un anno e di categoria Euro 0, 1, 2 e 3.

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