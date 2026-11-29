Mentre la nautica elettrica cerca ancora di trovare spazio nel mercato italiano, il legislatore aggiunge un nuovo tassello normativo che rischia di pesare soprattutto sulle piccole imprese del settore (leggi). Il Decreto 26 maggio 2026 n. 146 introduce infatti una serie di requisiti tecnici, organizzativi e professionali per chi produce, commercializza e installa propulsioni elettriche sulle unità da diporto. Una scelta che punta a garantire standard elevati di sicurezza, ma che arriva in un mercato ancora embrionale, con pochi operatori, volumi ridotti e una domanda lontana da quella vista in altri comparti della mobilità elettrica. Abbiamo sentito gli operatori, sei aziende, la gran parte non conosceva neanche la norma.

Tanti dubbi e preoccupazioni degli operatori

E c’è un aspetto che colpisce più di altri: sentendo cantieri, installatori e aziende specializzate, molti operatori del settore dichiarano di non conoscere affatto l’esistenza del nuovo regolamento o di averne ricevuto solo informazioni frammentarie. Un segnale che evidenzia quanto la nautica elettrica italiana sia ancora una realtà di nicchia e quanto il rischio sia quello di introdurre di azzoppare, anche a favore dei concorrenti esteri, il settore anche per mancanza di direttive chiare.

Servono certezze, al più presto perché la stagione è alle porte. Restano ancora troppi dubbi e non si hanno procedure certe su come adempiere alle prescrizioni della nuova normativa.

Michele Solari (Barche Elettriche): “Differenziare tra natanti e imbarcazioni”

«Regolamentare il settore è una scelta condivisibile, soprattutto quando si parla di sicurezza», osserva Michele Solari di Barchelettriche, tra i pionieri della nautica elettrica in Italia e referente di Assonautica sul tema. «Quello che lascia perplessi è l’equiparazione tra realtà molto diverse tra loro. I piccoli cantieri che lavorano su natanti e imbarcazioni di dimensioni ridotte difficilmente possono essere assimilati alle strutture che lavorano su imbarcazioni oltre i 10 metri. In quel segmento, infatti, sistemi di gestione, procedure di qualità e certificazioni sono già una prassi consolidata. Il rischio è che gli stessi requisiti finiscano per gravare soprattutto sugli operatori più piccoli, che rappresentano oggi una parte importante del mercato della nautica elettrica».

Ricordiamo poi che non si naviga nel vuoto normativo. Ogni barca ha un suo riferimento con peso e kW del motore valido per motore termico ed elettrico. «Nessuno mette in discussione la necessità di una regolamentazione, soprattutto quando si parla di sistemi elettrici alimentati da batterie al litio e da tecnologie che utilizzano chimiche differenti», sottolinea Solari. «Il punto è che andrebbero distinte situazioni molto diverse tra loro. Un natante fino a 10 metri ha esigenze tecniche, impiantistiche e operative completamente differenti rispetto a un’imbarcazione di dimensioni maggiori. Le potenze in gioco sono più contenute, così come la capacità dei pacchi batteria e la complessità degli impianti. Di conseguenza anche i rischi e le problematiche da gestire sono diversi. Applicare gli stessi requisiti a realtà così eterogenee rischia di creare un carico burocratico sproporzionato proprio per le aziende che operano nel segmento più piccolo e innovativo del mercato». Infine, ma dato non meno importante: «Si tratta di una norma solo italiana e che sfavorisce il made in Italy in maniera pesante».

Cesare Malescia (Boatee): “Si rallenta la transizione elettrica della nautica”

«Sette articoli. Le intenzioni saranno anche buone, ma la sensazione è che chi ha scritto questo decreto abbia avuto pochissimi contatti con il mercato reale della propulsione nautica elettrica. E, soprattutto, con chi questo mercato lo sta costruendo in Italia. Il risultato è che oggi ci troviamo davanti a una norma che, invece di accelerare la transizione elettrica, rischia concretamente di fermarla. Credo che una revisione o almeno una nota correttiva arriveranno presto. Perché così, semplicemente, non funziona». Stessa filosofia quella di Cesare Malescia, fondatore e amministratore di Boatee, che approva la necessità di regolare ma in modo chiaro e proporzionato.

«Partiamo da un primo paradosso: i motori già pronti, già prodotti e già presenti nei magazzini di rivenditori e distributori. L’articolo 3 introduce un iter burocratico che, se non già completato, rallenta profondamente la commercializzazione. E, come se non bastasse, a quanto ci risulta il MIT non avrebbe ancora predisposto l’elenco delle imprese autorizzate all’installazione. Insomma, il motore c’è, il cliente c’è, ma non si sa ancora bene chi possa montarlo».

Facciamo una comparazione con il settore automotive. Qui i costruttori di kit retrofit possono organizzare una rete di installatori, le officine, che possono curare l’installazione. Il settore nautico è ben diverso. Possono i rivenditori diventare installatori? E soprattutto un piccolo fuoribordo da 2 kW con batteria incorporata, ma anche con piccola batteria trasportabile, amovibile e trasportabile ha necessità di un installatore? La logica e il buon senso direbbe di no vista la facilità nel montare questo motore che ha una batteria simile a quella di un decespugliatore o anche più piccola di una motosega elettrica. Insomma mancano percorsi chiari che diano sicurezza.

Si avvantaggia il motore termico con procedure complicate?

Ci sono motori elettrici micro per i natanti, tipo quelli per i pescatori che hanno una funzione soprattutto di ancora, che pesano e hanno potenza simile rispetto a quelle per i kayak e per i surf eppure questi sono esonerati, giustamente aggiungiamo dalla normativa, come si legge nel decreto: «Escluse le unità adibite esclusivamente a regate o agonismo poi canoe, kayak, pedalò, tavole da surf, imbarcazioni storiche (progettate prima del 1950), aliscafi e sommergibili».

Malescia fa un esempio concreto di retrofit dal termico all’elettrico. «Proviamo a immaginare un proprietario di un tender di tre metri che voglia finalmente liberarsi del vecchio fuoribordo a benzina, magari un due tempi. Non proprio un campione di sostenibilità: ricordiamo che i vecchi motori nautici, soprattutto quelli a due tempi, rappresentano una fonte importante di inquinamento delle acque costiere. Ecco, oggi quel proprietario può: Comprare un nuovo fuoribordo a benzina: nessun problema. Lo installa e va in mare. Comprare un fuoribordo elettrico prodotto all’estero: può beneficiare, nei casi applicabili, del principio del mutuo riconoscimento. Comprare un fuoribordo elettrico progettato e prodotto in Italia: qui la faccenda si complica. Potrebbe essere costretto ad affrontare un iter burocratico che richiama quello previsto per interventi sui sistemi di propulsione di unità commerciali ben più complesse».

Anche Malescia come Solari chiede chiarezza: «Sarebbe sufficiente aggiungere all’articolo 2, lettera f), una precisazione: “installati in maniera fissa all’unità nautica”. Poche parole per distinguere i sistemi di propulsione installati permanentemente a bordo dai piccoli fuoribordo elettrici amovibili, destinati a tender, gommoni e piccole imbarcazioni».

Speriamo di aver interpretato noi in maniera restrittiva la nuova norma, ma per diradare i dubbi sarebbe necessario un intervento chiarificatorio da parte del ministero dei trasporti.

Come si ricarica e funziona una barca elettrica? Guarda il VIDEO