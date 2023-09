Nuovo record: 2.573 km con una carica

Nuovo record mondiale: un veicolo sperimentale del Politecnico di Monaco (TUM), il Muc022, ha percorso 2.573 km con una sola carica della batteria.

Nuovo record con una batteria da soli 15,5 kWh !!

Questo risultato supera il precedenti record di quasi 1.000 km ed è stato ottenuto girando continuamente intorno a un hangar vuoto all’aeroporto di Monaco per 99 ore. La cosa ancor più stupefacente è la capacità della batteria, che secondo quanto comunicato è di soli 15,5 kWh. Il successo del Muc022 può essere attribuito a un approccio ponderato, con un focus primario su ottimizzazione dell’aerodinamica e impiego di tecniche di costruzione leggera. Questo approccio strategico ha dato i suoi frutti, con un consumo di soli 0,6 kWh per 100 km, dimostrando la un’eccezionale efficienza. Tanto per dare una pietra di paragone, la Fiat 500e, consuma 13 kWh/100km (dato di omologazione). Questo risultato non è il primo record per il team di Monaco. Nel 2016 era già stato stabilito il record mondiale come auto elettrica più efficiente, a una velocità media di 25 km/h con consumi di appena 0,81 kWh per 100 km.

Un veicolo leggerissimo: 65 kg senza conducente

Il team TUfast Eco, protagonista dell’impresa, ha espresso la propria gratitudine a tutti coloro che hanno sostenuto i suoi sforzi. Sottolineando le innumerevoli ore di duro lavoro necessarie per preparare questa impresa da record. Il team ha recentemente presentato un’auto elettrica leggera ancora più estrema, chiamata Muc023, del peso di soli 65 kg. Ma le agenzie di stampa fanno notare che per il record è stata utilizzata la Muc022 leggermente più pesante per questo tentativo di record, 75 kg. E con una batteria più capace, per un peso totale di 170 kg senza conducente. L’alimentazione del Muc022 è data da un motore sincrono (PSM) ad eccitazione permanente con potenza di 400 watt, frutto della capacità di innovare degli studenti TUM.

