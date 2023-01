Nuovo piano della ricarica approvato in Germania: il governo ha dato il via al secondo pacchetto di provvedimenti per avere un network capillare e digitale.

Nuovo piano della ricarica: priorità a come individuare i siti adatti

“Easy charging. That is our mission“, ovvero “Ricarica facile. Questa la nostra missione“. È la frase che accompagna accompagna la pubblicazione del piano, firmato dal ministro per il digitale e i trasporti, Volker Wissing. 40 pagine con la “tabella di marcia per garantire che la Germania disponga di un’infrastruttura di ricarica a livello nazionale, basata sui bisogni e di facile utilizzo“. Fondamentale per un Paese che vanta già sulle strade un milione di auto elettriche (ne sono sono state immatricolate 470.592 nel solo 2022). Non più una nicchia, dunque, ma una grande realtà. Il piano si preoccupa anzitutto di come individuare le aree adatte alla ricarica, nella sezione intitolata: “Pianificazione: individuare la domanda e aiutare nella ricerca dei siti adatti“. Con sezioni in cui si illustrano finanziamenti, implementazione e rendicontazione dei progetti.

Obblighi per le aziende e misure per le installazioni nelle grandi città

Ovviamente una parte importante è dedicata alla ricarica negli edifici privati e nelle aziende. Queste ultime devono, ad esempio, garantire che entro la fine del 2025 un quarto di tutti i parcheggi dei dipendenti sia dotato di ricarica. Mentre per le colonnine pubbliche l’approccio è di incentivare la competizione tra privati, lasciando ai gestori di determinare dove installare. Senza le misure per incentivare il posizionamento nelle aree più svantaggiate come fatto in altri Paesi, Italia compresa. Ci si concentra piuttosto sulle grandi città, in particolare sui quartieri più densamente popolati. Nel piano si legge che “sulla base della domanda, il Ministero esaminerà entro il primo trimestre 2023 le opzioni di tariffazione per gli utenti senza il proprio parcheggio“. Riservandosi di sostenere anche finanziariamente nuove installazione per questi ultimi.

Nuovo piano della ricarica: focus anche sui mezzi pesanti e sul V2G

Anche i costruttori e i distributori di carburanti saranno chiamati a fare la loro parte. Per questi ultimi è previsto che entro il 2026 almeno il 75% della rete disponga di caricatori da almeno 150 kW. Quanto ai mezzi pesanti, il piano contiene 10 misure legate in gran parte alla trasparenza delle informazioni per mappare la domanda e i requisiti di rete. Oltre a misure concrete per l’approvvigionamento dell’energia. “Stiamo gareggiando per una rete di ricarica rapida per camion elettrici lungo i principali assi di trasporto. Dando così il via libera al trasporto merci elettrico in Germania e nella UE“. Quanto al V2G, ovvero i mezzi elettrici che fungono anche da accumulatori in grado di restituire energia alla rete, il Ministero vuole esaminare lo stato dell’arte. Per capire se “sono necessarie nuove regole per lo stoccaggio mobile nel quadro legale. In modo che possano essere inserite nel quadro normativo per le flessibilità di rete e di servizio del mercato”.