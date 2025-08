Nuovo o usato? Come scegliere in base alle proprie esigenze

Chiunque si appresti ad acquistare un’automobile sarà quasi sicuramento passato, o sta passando, attraverso l’annoso dilemma: meglio nuovo o usato? In linea generale possiamo dire che l’acquisto di una vettura usata ha dei pro e dei contro intrinseci, così come l’acquisto di una nuova: ad esempio, attraverso l’usato possiamo acquistare modelli di gamma superiore per prestazioni ed efficienza, mentre il nuovo può offrire condizioni di garanzia migliori e la sicurezza di avere un mezzo appena uscito dalla fabbrica, senza possibilità di malfunzionamenti dovuti a sinistri precedenti.

Aggiungiamo che acquistare un usato oggi è più semplice rispetto al passato, perché possiamo scegliere tra una gamma esponenzialmente più ampia di modelli; puoi comprare un’auto usata con BYmyCAR, è semplicissimo, sul sito troverai moltissimi modelli con approfondite schede tecniche, diverse possibilità di finanziamento e forme di garanzia.

Per quanto riguarda i contro legati all’acquisto del nuovo possiamo annoverare sicuramente la svalutazione del valore: un’automobile nuova, infatti, dopo solo un anno perde il 25% del valore, percentuale destinata a salire drasticamente fino al 63% dopo soli quattro anni.

Ma per capire se sia meglio acquistare una vettura nuova o usata, non possiamo esimerci dal chiederci perché stiamo acquistando un’auto. Dobbiamo in sostanza affrontare dei passaggi intermedi, per capire quale sia la scelta migliore in base alle nostre esigenze.

Auto per viaggiare

Se abbiamo bisogno di una vettura per compiere lunghe tratte su strade extraurbane dobbiamo considerare alcune variabili fondamentali: ad esempio, un’automobile di grossa cilindrata è preferibile, perché più adatta a crociere a velocità sostenuta: grazie ai ridotti regimi del motore, infatti, consegue un minor consumo e una minore usura delle parti meccaniche.

A giocare un ruolo importantissimo per quanto riguarda i consumi quando si viaggia in autostrada è soprattutto il profilo aerodinamico della vettura: ad offrire le condizioni migliori per una riduzione sensibile dei consumi, sotto questo fattore, sono le berline a 3 volumi, vetture aerodinamiche grazie al loro basso coefficiente di penetrazione, mentre i SUV, ad esempio, da questo punto di vista, offrono prestazioni peggiori, che si traducono in consumi maggiori.

Dunque, auto nuova o usata per viaggiare? Se il vostro portafoglio vi consente di scegliere una vettura che risponda a queste caratteristiche, buttatevi sul nuovo: potrete contare sulla garanzia del produttore e su componenti nuovi e performanti, sicuramente privi di malfunzionamenti o usure derivanti da sinistri o stili di guida poco lungimiranti. Se, invece, avete a disposizione un budget più limitato, nel settore dell’usato potrete comunque trovare ciò che fa al caso vostro, con modelli dal chilometraggio limitato e ottime condizioni di garanzia e finanziamento.

In città

E invece, su strade urbane? In questo caso ci sentiamo di consigliarvi un buon usato; il 77% degli incidenti avviene in città (dati ISTAT) e nella maggior parte dei casi si tratta di sinistri di lieve entità, in cui i danni al veicolo si limitano alla carrozzeria o a componenti facilmente sostituibili; al contempo la condizione del manto stradale e una guida caratterizzata da moltissime frenate, accelerazioni e cambi di direzione comporta un’usura nettamente maggiore del veicolo rispetto all’utilizzo su strade extraurbane.

Per questo motivi l’usato è, in questo caso, la scelta migliore: potremmo fare affidamento su vetture ancora affidabili e performanti, perfette per un uso quotidiano nel traffico della città, al riparo dalla svalutazione del nuovo, il tutto investendo un budget inferiore, motivo per cui non perderemo la testa per un piccolo graffio alla carrozzeria!

Una lotta senza vincitori, dunque, quella tra nuovo e usato, ma una possibilità di scelta da cui trarre vantaggio, tenendo sempre ben presenti le nostre esigenze.