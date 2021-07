Nuovo nome Alfa dal 2024: Alfa e-Romeo. E Fiat…

Nuovo nome dal 2024 per l’Alfa che, in omaggio al futuro elettrico, si chiamerà Alfa e-Romeo. E per il marchio Fiat la mission è: rendere l’elettrico abbordabile.

Non c’è solo l’annuncio che la Gigafactory italiana per produrre batterie si farà a Termoli nel documento pubblicato da Stellantis al termine dell’EV Day 2021. Per ognuno dei 14 marchi del gruppo è stato pubblicato uno slogan che spiega come verranno posizionati i brand. E le notizie più interessanti riguardano i nomi italiani più noti, Fiat e Alfa Romeo, oltre che Abarth.

Abarth – “Surriscaldando i clienti, ma non il Pianeta”

Alfa Romeo – "Dal 2024, Alfa diventa Alfa e-Romeo"

Fiat – "È davvero Green quando è Green per tutti"

Anche l’Abarth sarà elettrica: continuerà a produrre auto prestazionali, ma a emissioni zero. E c’è da scommettere che la prima sarà la versione “spinta” della Nuova 500. Quanto alla Fiat, si conferma la strada delineata dal capo del marchio, Olivier Francois: rendere l’elettrico accessibile per tutte le tasche. Da quando? Verosimilmente con i nuovi modelli in arrivo nella seconda metà del decennio, su cui si sta già lavorando.

Nel futuro Alfa solo elettriche e ibride plug-in

Ma la novità più importante riguarda l’Alfa, con questo progetto di trasformarla in Alfa e-Romeo. Non è chiaro se si tratti solo di una boutade, di uno slogan o se davvero si interverrà su un nome più che centenario (difficile…). Quel che è certa è la volontà di farne un marchio elettrico, con solo auto alla spina (ibride plug-in comprese). L’Alfa potrà finalmente fruire delle piattaforme elettriche del gruppo, in particolare della Large, con un’autonomia fino a 800 km. “La propulsione sarà affidata ad una famiglia di tre moduli di azionamento elettrico (EDM) che uniranno motore, cambio e inverter”, spiega in generale Stellantis. “Questi EDM, compatti e flessibili, sono facilmente scalabili e possono essere configurati per la trazione anteriore, posteriore, integrale e 4xe. Questo insieme di piattaforme, EDM e pacchi batteria ad alta densità energetica darà origine a veicoli con prestazioni eccellenti per efficienza, autonomia e ricarica“.