Nuovo incentivo a 7.500 euro: via dal 2 novembre (ma con ISEE)

Si riaprono il 2 novembre alle 10 le prenotazioni sulla piattaforma Ecobonus per il nuovo incentivo fino a 7.500 euro (con ISEE entro i 30 mila euro) destinato all’acquisto di auto non inquinanti fino a 60 g/km CO2, così come stabilito dal DPCM adottato dal Governo su proposta del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.

oggi sul sito del Mise, contiene peraltro la consueta ambiguità, se non vero e proprio errore, sui limiti di reddio per potere usufruire dell’extra sconto. Il comunicato che dà l’annuncio, pubblicato, contiene peraltro la consueta ambiguità, se non vero e proprio errore, sui limiti di reddio per potere usufruire dell’extra sconto.

Recita infatti: «Le novità introdotte riguardano innanzitutto i cittadini con un reddito inferiore a 30 mila euro, che per l’acquisto di veicoli di categoria M1, elettriche e ibride plug-in, potranno beneficiare per l’anno 2022 di un incremento del 50% dei contributi finora previsti sulla base delle risorse già stanziate».

Scorrendo più sotto al link con la documentazione richiesta dell’incentivo, però, compare tutt’altra richiesta, cioè la certificazione dell’ISEE. Al punto uno si legge correttamente il richiamo alla Circolare 19 ottobre 2022, da cui queste Informazioni operative: Allegato A (docx): Dichiarazione sostitutiva attestante che il valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte è inferiore a 30.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del medesimo contributo. Pasticcio a parte, ecco come verranno rimodulati gli incentivi: