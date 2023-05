Nuovo Espace, “senza necessità di ricarica”

Nuovo Espace: un’icona della Renault si adegua alla moda del Suv e viene lanciato enfatizzando il fatto che è un ibrido “senza necessità di ricarica“…

Nuovo Espace, ibrido e con 1.100 km di autonomia

Va preso atto del fatto che le due marche che per prime si sono mosse nel campo dell’elettrico oggi tornano sui loro passi. Enfatizzando quelli che, nella vulgata prevalente, vengono considerati i limiti delle auto a batteria, come appunto la ricarica. Un trend iniziato dalla Nissan, cavalcando per le sue motorizzazioni e-Power lo slogan “l’elettrico senza la spina” (video in basso). Con auto che vanno sempre in elettrico, grazie però a un secondo motore a benzina che alimenta le batterie. E ora la Renault con questo Nuovo Espace, un tempo rivoluzionario anche nelle forme, e oggi trasformato nell‘ennesimo Suv ibrido. È chiaro che le Case devono pensare ai loro bilanci e propongono quel che la gente chiede e che più fa loro guadagnare. Enfatizzando un altro aspetto del nuovo modello: l’autonomia arriva fino a 1.110 km con un pieno, un traguardo (si scandisce appunto) “senza necessità di ricarica”.

Renault punta sui Suv ibridi, più remunerativi

Del resto il numero uno di Renault-Dacia, Luca De Meo, non ha mai nascosto le sue perplessità su un passaggio troppo rapido al solo elettrico. Anche come presidente dei costruttori europei, l’ACEA. Correggendo la strategia dei suoi predecessori e puntando soprattutto sull’ibrido, mentre nell’elettrico la Renault sta perdendo colpi. E si aspetta l’arrivo della Renault 5, l’anno prossimo, per capire se è ancora in grado di riconquistare un primato nelle vendite tenuto a lungo con la Zoe. Nel frattempo si concentra soprattutto su grandi Suv e crossover termici, i veicolo più remunerativi. Questo Espace è una grande sport utility da 5 o 7 posti, con un peso ridotto di 215 kg rispetto al modello precedente. La motorizzazione è un E-Tech Full Hybrid da 200 Cv, con consumi omologati di 4,6 ltri /100 km, ovvero 21,7 km con un litro di benzina.