Nuovo e usato: consigli per gli acquisti

Nuovo e usato: due lettori ci interrogano sulla convenienza dei prezzi che si sono sentiti proporre per la Volvo C40 e la Smart #1 Brabus. Convincenti? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Nuovo e usato: meglio una Volvo C40 nuova o di seconda mano a 20 mila euro in meno?

“Vi scrivo per consiglio. Quest anno finalmente potrò comprarmi e passare ad un auto elettrica e la mia scelta è caduta sulla Volvo C40 Twin Motor .. Un auto a mio avviso bellissima e molto performante. Il mio dilemma è…. conviene prenderla nuova ad un prezzo molto alto (si sfiorano i 50.000 euro per la versione che ho scelto)? O prenderla usata Volvo Selekt con 65.000 km (me la propongono a 30.000 euro)? Secondo voi è un affare o rischio qualcosa con la batteria? Le auto termiche le ho sempre prese usate o km zero per risparmiare e mi è sempre andata bene, ma sull’elettrico secondo voi? Perché 20.000 euro sono tanti soldi. Grazie mille, Vi seguo sempre“. Paolo Scotto

Senza check batteria è impossibile giudicare

Risposta. Qualsiasi scelta non può prescindere da un check attendibile della batteria. Check che, nel caso di Volvo Selekt, dovrebbe essere prodotto assieme a tutti i dati che concorrono a fare il prezzo, a partire ovviamente dalla data di immatricolazione. Per questo modello l’autonomia dichiarata era di 500 km, poi aumentati a 530 nelle ultime versioni. Quanto è stato perso dopo 65 mila km? L’autonomia residua Le può bastare? Se sì l’usato le può bastare e la quotazione può essere ragionevole.

Nuovo e usato / Mi offrono una Smart #1 Brabus a 36 mile euro, ma l’autonomia?

“Il venditore mi ha offerto una#1 Smart Brabus a 36.000 euro. Ho un dubbio su questa macchina che è l’autonomia. Il venditore mi ha assicurato che, se viene usata in modalità eco o comfort, l’autonomia dovrebbe aumentare e superare i 400 km come nel modello premium. E solo se viene usata in modalità sport si ha un consumo maggiore. Ora io nei vari forum non sono riuscito a trovare nessuna risposta al mio dubbio. Se potete aiutarmi ve ne sarei grato“. Max Pirovano

La percorrenza reale? Le stime sono queste…

Risposta. Il prezzo ci sembra invitante, con un grosso sconto rispetto ai 48.150 euro del listini ufficiale. Quanto all’autonomia, riproduciamo qui a fianco le stime fatte da un sito inglese specializzato in questo tipo di rilevazioni, Electric Vehicle Database. Stime che di solito vengono fatte in modo molto conservativo, per cui può essere che il chilometraggio reale possa essere un po’ superiore. Visto anche che l’autonomia media omologata per la Smart Brabus è di 400 km. Macchine come questa, però, di solito, si comprano più per le prestazioni che per la percorrenza con batteria piena. In questo caso si parla di un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi e di una potenza di 315-428 kW/CV.