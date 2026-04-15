











Camion Volvo sempre più autonomi: fino a 700 chilometri di autonomia. La rete autostradale italiana misura circa 1.300 chilometri: con il nuovo FH Aero Electric, basterebbe partire con la batteria al 100% e programmare una sola ricarica completa per attraversare l’Italia da Nord a Sud.

Considerando le pause obbligatorie previste per i camionisti, il tempo necessario per alcune ricariche intermedie sarebbe già incluso nelle soste, rendendo possibile coprire le principali distanze nazionali senza impatti operativi. Il vero nodo resta la rete di ricarica ad alta potenza: servono stazioni dedicate anche nel Centro e nel Sud Italia. Sarebbe bastato inserirle nel Pnrr. Con poche decine di punti di ricarica oggi il trasporto merci a zero emissioni sarebbe già alla portata di numerosi autotrasportatori e operatori logistici.

Volvo FH Aero Electric: ricarica in 50 minuti

Il nuovo FH Aero Electric, in condizioni ottimali – quindi clima favorevole, carico equilibrato e stile di guida efficiente – può percorrere fino a 700 km con una sola ricarica. Il dato rappresenta «un passo avanti per i mezzi pesanti elettrici destinati alle lunghe percorrenze». Un risultato reso possibile dall’introduzione dell’e‑axle, il nuovo assale elettrico che libera spazio prezioso per aumentare la capacità delle batterie.

Volvo ricorda anche l’arrivo della nuova generazione dei camion elettrici pesanti FH, FM e FMX, progettati per garantire prestazioni e autonomie adeguate alla transizione verso l’elettrico. Un elemento tecnico chiave è la ricarica: grazie allo standard MCS (Megawatt Charging System), le otto batterie possono passare dal 20% all’80% in circa 50 minuti. Un tempo che coincide con la pausa obbligatoria prevista dalla normativa UE, permettendo quindi di ricaricare senza incidere in modo significativo sulla produttività.

Da Volvo si trasmette entusiasmo: «Stiamo ampliando e rendendo le soluzioni elettriche accessibili a un ventaglio ancora più ampio di missioni di trasporto. Non è mai stato così semplice sostituire un camion diesel con uno elettrico», afferma Roger Alm, presidente di Volvo Trucks.

Alimentare le attrezzature con la batteria del camion: dalla betoniera al compattatore rifiuti

I modelli elettrici FH, FM e FMX Electric adottano una catena cinematica completamente nuova, progettata per offrire la massima flessibilità nelle diverse applicazioni. Non solo trasporto merci: questi camion possono svolgere tutte le funzioni tipiche dei mezzi da lavoro. Il conducente, oltre a guidare, può infatti alimentare attrezzature ausiliarie – come betoniera, scarrabile o compattatore rifiuti – senza ricorrere a motori aggiuntivi.

Il merito è del PTO (Power Take-Off) integrato nel cambio, dotato di funzionalità avanzate che ne consentono l’utilizzo anche durante la marcia. In pratica, rispetto ai PTO tradizionali che funzionano solo a veicolo fermo, questo sistema permette di prelevare potenza dal motore mentre il camion è in movimento, mantenendo attivi dispositivi e attrezzature che richiedono energia continua.

Una soluzione che aumenta la versatilità del mezzo e semplifica il lavoro dell’operatore. Quanto all’arrivo sul mercato, i nuovi modelli saranno introdotti progressivamente nei vari Paesi a partire dal 2026.

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