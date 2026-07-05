Nuovo boom di vendite EV in Francia e Germania







Nuovo boom di vendite di auto elettriche in Francia e Germania, con quote di mercato rispettivamente al 30 e al 28%. In Italia siamo fermi al 10%…

Mercato francese a 55 mila: quota 30%

In Francia nuovo record di vendite e quota di mercato: quest’ultima ha toccato per la prima volta quota 30%, con i 55.851 immatricolazioni (+82%). Il primo tifoso della svolta elettrica è il presidente Emanuel Macron, con diverse misure di sostegno. E, complice il prezzo della benzina e il successo della gamma Renault, le vendite volano. Nella top ten dei modelli più venduti, però, il primo posto se lo aggiudica ancora Tesla con la Model Y a quota 6.635. Segue una sflitata di modelli del marchio francese, nell’ordine R5, Twingo, Scenic e Megane.Tra i primi dieci figurano altri due modelli di casa, Peugeot e-208 e Citroen e-C3. Mentre all’8° posto si piazza un altro modello del Gruppo Renault, la Dacia Spring (vedi tabella qui sopra). Fuori dalla top ten l’altra Tesla, la Model 3, solo 16° con 832 immatricolazioni

Nuovo boom di vendite (85 mila) anche in Germania

Tira sempre forte anche la Germania: gli incentivi statali e gli alti prezzi del carburante hanno scatenato un nuovo boom. A giugno si sono vendute poco meno di 85 mila auto elettriche, con un aumento di circa il 78% per cento rispetto allo stesso mese del 2025. I dati sono stati pubblicati dalla Federal Motor Transport Authority (KBA), che solo nei prossimi giorni fornirà il dettaglio dei modelli più richiesti. La quota di mercato ha raggiunto il 28,4%: lasocietà di consulenza EY fa sapere che è la terza cifra più alta mai registrata. Se si considerano anche le ibride plug-in, la quota di mercato delle auto ricaricabili con la spina arriva a circa il 39%.Il che fa dire ai media locali che serve una rete di ricarica all’altezza, per evitare il formarsi di code alle colonnine.