Nuovo BMW CE 04 my 2026. Cosa cambia e quanto costa?

Il BMW CE 04 in vista del 2026 si rifà il look e la casa bavarese punta a una sempre maggior personalizzazione del suo maxi scooter elettrico.

Con il nuovo BMW CE 04, BMW Motorrad riafferma la propria visione della mobilità del futuro: sostenibile, silenziosa, connessa e profondamente integrata nello stile di vita di chi lo sceglie. Aggiornato nella sua versione Model Year 2026, lo scooter elettrico BMW non solo si rinnova nell’estetica, ma perfeziona anche la dotazione tecnica e il comfort di guida.

BMW CE 04 in tre varianti e sempre più unico

Il design del BMW CE 04 MY2026 è proposto in tre nuove configurazioni estetiche. La casa bavarese offre così maggiori possibilità di personalizzare il proprio CEBasic: nella colorazione Lightwhite uni, con sella nera e grigia e parabrezza trasparente. Avantgarde Style: si distingue per la tonalità Gravity Blue metallizzato opaco con dettagli a contrasto Sao Paulo Yellow, cerchio posteriore con incisione laser, sella Pro e parabrezza sportivo. Exclusive Style: verniciatura Spacesilver metallizzato, manopole e sella riscaldabili, cerchio posteriore inciso, protezioni antivento e sella Pro.

Per consentire un’ulteriore personalizzazione BMW ha presentato una gamma piuttosto ampia di accessori e optional. Spiccano: cavalletto centrale, allarme antifurto, E-Call, manopole riscaldate, ricarica rapida, protezione dalle intemperie (ampio parabrezza e protezioni per le mani integrate), monitoraggio della pressione degli pneumatici, sella comfort e il pacchetto dinamico che include Headlight Pro, luci diurne a LED, faro adattivo, ABS Pro e DTC, modalità di guida dinamica aggiuntiva. Tra gli optional anche i pacchetti: Safety Package, che include il faro adattivo Headlight Pro e il controllo dinamico della trazione (DTC) e il Comfort Package con sella e manopole riscaldate e parabrezza alto. Inoltre è disponibile anche una versione L3e che può essere guidata con la patente A1.

Prestazioni, autonomia e ricarica del BMW CE 04

Alla base del CE 04 c’è un motore elettrico sincrono raffreddato a liquido montato nella parte inferiore del telaio, che garantisce una risposta immediata e una coppia robusta. Il motore ha una potenza di 15 kW (20 CV) con una potenza massima che arriva a 31 kW (42 CV). La versione L3e-A1 invece raggiunge una potenza di picco di 23 kW (31 CV). L’accelerazione da 0 a 50 km/h avviene in soli 2,6 secondi, con una velocità massima di 120 km/h (per entrambe le versioni).

Il nuovo BMW CE 04 è equipaggiato di serie con le tre modalità di guida “ECO”, “RAIN” e “ROAD”. Disponibile come optional ex fabbrica, c’è anche la modalità “DYNAMIC” che permette allo scooter di accelerare ad un ritmo ancora più veloce.

La batteria agli ioni di litio da 8,9 kWh assicura un’autonomia omologata fino a 130 km nel ciclo WMTC. La ricarica in corrente permette di passare dallo 0% all’80% in poco meno di 3 ore e mezza, grazie alla potenza di 2,3 kW. Si arriva invece fino a 6,9 kW grazie al caricatore rapido opzionale che permette di passare dal 20% all’80% in soli 45 minuti.

Ciclistica, comfort e sicurezza

La ciclistica del BMW CE o4 inizia da un telaio tubolare in acciaio con sospensioni con forcella telescopica e mono ammortizzatore. Le ruote sono da 15 pollici, compromesso tra maneggevolezza e stabilità. La frenata è affidata a un impianto con doppio disco anteriore e singolo posteriore, gestito dal sistema BMW Motorrad ABS. In optional è disponibile anche l’ABS Pro che offre ulteriore sicurezza anche in curva.

Prezzi

I prezzi del BMW CE 04 my 2026 partono da 13.400 euro. Per l’allestimento Avantgarde si aggiungono 250 €, per i pacchetti si parte dai 500 € di quello Confort, ai 1.190 del Pro Pack, passando per gli 800 € del City Pack.