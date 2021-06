Nuovo blitz di Greenpeace contro VW: “Non è green”

Nuovo blitz di Greenpeace contro Volkswagen: sottratte le chiavi di centinaia di auto, portate simbolicamente su un ghiacciaio in via di scioglimento.

Nuovo blitz di Greenpeace: sottratte le chiavi di centinaia di auto e portate su un ghiacciaio

Evidentemente la conversione all’elettrico voluta dal presidente Herbert Diess non convince ancora gli attivisti di Greenpeace. Questo è il motivo per cui mercoledì scorso hanno rubato le chiavi di da centinaia di veicoli VW parcheggiati nel porto di transito di Emden. E le hanno portate sul ghiacciaio Schneeerner, sullo Zugspitze, dove due giorni dopo la Polizia ha provveduto a recuperarle. È l’ennesimo attacco dell’associazione ambientalista contro il colosso tedesco. L’ultimo in ordine di tempo a febbraio: un report della ONG aveva accusato la VW di vendite fittizie di auto elettrificate, per evitare le multe UE. Ora Greenpeace ha scelto come teatro del suo blitz il ghiacciaio Schneeerner perché particolarmente colpito dai cambiamenti climatici. E il porto di Emden perché da lì la Volkswagen spedisce le sue auto in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, e si tratta quasi solo di veicoli a benzina o gasolio. Dei 9 milioni di auto vendute da Volkswagen in tutto il mondo nel 2020, solo 231 mila (il 2,5 %) erano completamente elettriche.