Si scrive XKP ma si legge Escape. Il nuovo scooter elettrico di Askoll parla ai giovani con la lingua della Generazione Y.

Più che di nuovo scooter, sarebbe più corretto parlare di un pesante restyling. Infatti la Casa vicentina con XKP 2.8 rispolvera la sua fortunata serie eS e apporta alcune modifiche estetiche e soprattutto di sostanza. L’obiettivo è quello di parlare ai più giovani e di allargare il target dei potenziali clienti Askoll.

Le linee restano pulite, ma diventano più aggressive e senza compromessi. La novità che salta immediatamente all’occhio è il nuovo fanale rotondo e più piccolo rispetto a quello dell’eS e dell’NGS. Non cambia solo la forma, ma diventa anche più potente. Sempre restando all’anteriore, cambia anche il parafango che è più corto e rimarca il look grintoso e d’impatto che Askoll ha voluto dare a questo scooter. Gruppo ottico completamente ridisegnato anche al posteriore e codino più corto e porta targa integrato nel parafango. Evidente anche qui la ricerca di compattezza per concentrare le forme e dare l’impressione di un po’ più di muscoli.

Novità di sostanza per il nuovo Askoll XKP 2.8

Il nuovo scooter Askoll sarà disponibile in due versioni: L1 ed L3. Differiranno solamente per la velocità massima che sono in grado di raggiungere, i 45 km/h per l’L1 e i 66 km/h per l’L3. Diversa la velocità diversa quindi anche l’autonomia che per l’L1 arriva fino a 90 km mentre per l’L3 a 87 km (Secondo UE N.168/2013 ). Il motore è lo stesso di produzione Askoll da 2,7 kW che eroga una coppia di 158 Nm. Il propulsore è spinto da due batterie estraibili agli ioni di litio da 1,4 kWh. Per la ricarica completa servono circa 6 ore (circa 3 per ognuna).

Restano alcune delle caratteristiche più amate della serie eS, prima su tutte la leggerezza: soli 71 kg, che rendono l’XKP uno scooter davvero maneggevole e facile da guidare. Anche l’altezza da terra mette a proprio agio proprio tutti, parliamo di 76 cm. Cambiano leggermente gli pneumatici. Infatti su cerchi da 16” vengono montati pneumatici più grandi (90/80 all’anteriore e 110/70 al posteriore). L’idea è quella di fornire un po’ più aderenza e un maggiore confort sui fondi più sconnessi. La frenata è affidata a un disco da 230 mm all’anteriore e da 190 mm al posteriore.

Connettività

Passo epocale. Connettere uno scooter non è semplicemente come sembra, non basta aggiungere una funzionalità. Vuol dire stravolgere il progetto dalle fondamenta: dalle batterie fino all’App, passando per elettronica e software. Era però un passo atteso e necessario per l’azienda vicentina, che magari arriva un po’ in ritardo rispetto ad alcuni competitor, ma che lo fa con una qualità e una consapevolezza da primo della classe. L’aspetto più immediato, in termini di interfaccia, è ovviamente il nuovo display che diventa multicolor e che in 5,5 pollici mostra velocità, carica della batteria, temperatura, orario, modalità di guida e chilometri percorsi.

Il cuore della connettività però è la nuovaApp Askoll che permette di configurare diverse funzioni IoT e rende possibile dialogare anche da remoto con lo scooter. Sarà possibile configurare diverse feature (follow me, livello di rigenerazione, antifurti, etc…) e anche avviare lo scooter senza chiavi. Spicca ovviamente la possibilità di geolocalizzazione del veicolo che permette in ogni istante, anche in caso di furto, di sapere dove si trova l’XKP 2.8. All’interno dell’app anche la versione digitale del manuale utente e i contatti con il centro assistenza più vicino.

Sei anni di garanzia per Askoll XKP e non solo

Sei anni di garanzia! Sei anni di garanzia su tutto il veicolo e sei anni di garanzia sulle batterie. Askoll offre su tutta la sua gamma una garanzia incredibile e davvero rara per copertura e durata. Tre considerazioni in merito. La prima, ovvia, riguarda il vantaggio di avere una garanzia che ci segue per così tanto tempo e ci fornisce assistenza ben oltre l’utilizzo tipico di uno scooter. Il secondo è in proiezione vendita: quando dopo anni potremmo trovarci a voler cedere il nostro scooter questo avrà ancora anni di garanzia, un valore monetizzabile che rende più facile la circolazione dell’usato. In ultimo, una garanzia così longeva è un patto che l’azienda stipula con i sui clienti a riprova di un’affidabilità difficilmente riscontrabile, somma di una produzione di qualità artigianale e di anni di esperienza sul più duro dei banchi prova: lo sharing.

L’XKP 2.8 sarà disponibile da giugno nelle colorazioni antrachite e night gray a partire da giugno al prezzo di € 5.090 € per il modello L1 e 5.290 € per l’L3. Già in fase di lancio i prezzi potrebbero subire qualche ribasso…

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico –