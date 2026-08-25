





Nuovo Askoll per Cooltra in arrivo a settembre: la flotta del leader nello sharing si rinnova con uno scooter made in Italy.

Nuovo Askoll per Cooltra: “Nasce per lo sharing”

Una flotta tutta nuova di scooter Askoll è in arrivo per Cooltra, leader nello sharing di due ruote in Italia, attivo per ora a Torino, Milano e Roma. Ma presto l’operatore spagnolo arriverà anche in altre città, grazie proprio ai mezzi che si libereranno con la nuovo flotta. Lo annuncia il n.1 di Cooltra Italia, Enrico Pascarella, nella video-intervista che trovate qui sopra. “È un mezzo eccezionale, per la prima volta studiato appositamente per lo sharing”, spiega Pascarella. “Talmente valido che Askoll ci ha chiesto di poterlo utilizzare anche in altri contesti”. Per Cooltra si tratta di un’accelerazione in una crescita che l’ha vista diventare leader in un mercato difficile, ma in continua crescita: “Oggi abbiamo 1.800 scooter a Milano, 1.700 a Roma e 400 a Torino. Con un numero di corse che anche quest’anno si attesterà tra i 3 milioni e 3 milioni e mezzo”.

Ci si libera dalle grane di mantenere uno scooter

Ma chi sono gli utilizzatori dello scooter-sharing? Pascarella parla di una clientela trasversale, tra lavoro e svago. Concentrata in una fascia di età tra i 18 e i 35 anni, con uomini e donne che vogliono evitare le grane legate al mantenimento di un mezzo di proprietà. Ma grandi clienti sono anche le aziende, che stipulano con Cooltra convenzioni che consentono ai dipendenti di viaggiare a costi ridotti. I picchi di utilizzo si toccano in occasione di grandi eventi, con clienti in arrivo da tutto il mondo: “In occasione della Design Week di Milano arriviamo anche a 12 mila mezzi noleggiati al giorno”. Quanto al prezzo delle corse, l’azienda spinge molto sui pacchetti, che consentono di abbassare il costo fino al 50%. Ma si stanno studiando anche formule di abbonamento mensile, anch’esse a prezzo ribassato.

I problemi? Furti e atti di vandalismo

Come in tutte le forme di sharing, anche Cooltra deve fronteggiare furti e atti di vandalismo. Ma non bisogna pensare che la realtà italiana sia peggiore rispetto alle grandi città europee: a Parigi la situazione è spesso più gravieche a Roma o Milano. Due sono i tipi di furti più frequenti: c’è chi tenta di sottrarre il casco e chi invece punta alla batteria. Ovviamente Cooltra si è attrezzata con meccanismi di protezione. E può contare in Italia su un organico di 130 dipendenti in grado di monitorare la situazione. In generale, comunque, lo sguardo sul futuro resta segnato dall’ottimismo: lo sharing sta prendendo sempre più piede. E il nuovo scooter Askoll in arrivo dovrebbe garantire una nuova spinta.

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