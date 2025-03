Nuovi standard CO2, il 2025 è partito già in salita

La prossima sarà una settimana cruciale per l’automotive europeo che riceverà le proposte della Commissione per rivedere la road map verso la decarbonizzazione, a partire dalle sanzioni per il mancato raggiungimento degli standard 2025 sulle emissioni di CO2. Ma già i dati delle immatricolazioni di gennaio 2025 confermano che, in assenza di deroghe, molti costruttori si troveranno nei guai.

I dati sono frutto di una elaborazione della onlus ICCT (International Council on Clean Transportation). Da essa risulta che Tesla, Volvo, BMW, Hyundai e Kia sono tra i modelli con le performance migliori. Anche Toyota e il Gruppo Renault non vanno male. Mentre Stellantis, Volkswagen, Mercedes, Nissan, Suzuki e Ford sono molto lontane dai loro obiettivi. L’anno è appena iniziato, insomma, ma per molti costruttori il percorso per evitare le multe è tutto in salita.

Mettersi in pool serve, ma non sempre risolve

In termini di “ alleanza ” (o pool tra case che si “compensano” a vicenda), le cose cambiano. Dopo aver aggiunto i marchi Smart, Volvo e Polestar, la quota di auto elettriche nel pool Mercedes aumenta al 24% a gennaio 2025. Viceversa Tesla, associata a Stellantis, Toyota, Ford, Mazda e Subaru, è molto lontana dall’obiettivo con solo il 12% delle vendite di auto elettriche. La media era del 16% a gennaio 2025, in leggero calo rispetto al 17% di dicembre 2024.

Il pool di produttori KG Mobility (Great Wall Motor, Xpeng) aveva la quota BEV più alta (44%), seguito da Mercedes-Benz e BMW (ciascuna 24%), Kia (22%) e Volkswagen (17%). La quota BEV di Kia è aumentata di 8 punti percentuali rispetto al mese precedente quella del pool di produttori Mercedes-Benz è aumentata di 6 punti percentuali.

I pool Hyundai (13%), Renault-Nissan-Mitsubishi (13%) e Tesla (12%) sono rimasti indietro nelle vendite BEV e le loro quote di veicoli elettrici ibridi (HEV), rispettivamente al 22%, 26% e 22%, erano ben al di sopra della media del 13% per i pool di produttori europei. Suzuki ha dominato con la sua quota dell’83% di veicoli elettrici ibridi leggeri (MHEV), seguita da Mercedes-Benz e BMW, ciascuna con il 36%. La quota di veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) nelle nuove immatricolazioni in Europa era del 7% a gennaio 2025, la stessa della media per l’intero anno 2024. Qui le tabelle in dettaglio.

Dieci grammi di CO2/km da togliersi si dosso

Le emissioni medie di anidride carbonica tra i pool di produttori sono comunque diminuite nel primo mese dell’anno a 103 g CO2/ km, contro 107 g CO2/ km del 2024. KG Mobility, BMW e Kia sono finora conformi ai loro obiettivi stimati per il 2025, mentre Volkswagen (17 g CO2/km in più) e Suzuki (13 g CO2/km in più) sono le più lontane dal raggiungimento dei loro obiettivi.

I pool di produttori sono ora a soli 10 g CO2/km dall’obiettivo medio di 93 g CO2/km per il 2025. Audi, Ford e Mercedes-Benz sono attualmente i marchi più lontani dagli obiettivi previsti per il 2025, rispettivamente con 35, 28 e 27 g di CO2/km in più.

BEV e PHEV, la classifica Paese per Paese

L’ICCT fornisce anche statistiche per paese. Quattro Paesi superano (o raggiungono) la soglia del 50% di immatricolazioni di veicoli elettrificati (100% elettrici e ibridi plug-in combinati): Norvegia (97%), Danimarca (66%), Svezia (51%) e Paesi Bassi (50%). Seguono Belgio (43%), Irlanda (28%) e Germania (25%), tutti al di sopra della media europea di 24, in aumento di due punti rispetto alla media 2024.

Le quote di immatricolazione dei PHEV sono state le più alte in Svezia (23%), le quote HEV sono state le più alte in Polonia (27%) e le quote MHEV sono state le più alte in Italia (33%).