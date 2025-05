Nuovi incentivi con soglia ISEE a 40 mila? Troppo bassa…

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Nuovi incentivi con soglia ISEE a 40 mila per l’acquisto di auto elettriche? Troppo bassa, secondo Luciano, che auspica un ripensamento del governo. Vaielettrico risponde. L’indirizzo mail per scriverci è info@vaielettrico.it

Nuovi incentivi con soglia ISEE: appello al governo per alzare i limiti

“Premetto che sono assolutamente d’accordo sull’emissione di nuovi incentivi per le sole auto elettriche. Bisogna aumentare in numero di questi veicoli in circolazione per poter pensare che comincino a diminuire sia i prezzi delle vetture stesse che delle ricariche pubbliche. Arrivo al dunque. Scrivo per esprimere il mio disappunto per quello che leggo sulle proposte per i nuovi incentivi per le auto elettriche. A mio avviso, ed anche di un discreto numero di persone con cui ci scambiamo informazioni sui social, sarebbero sicuramente più utilizzati da un vasto numero di utenti se le fasce ISEE fossero più estese. Anche se con dei contributi meno consistenti. 40.000 euro di massima soglia ISEE è troppo bassa. Spero che questo mio appello venga preso in considerazione, in quanto potrebbe dare un più vasto consenso a questa nuova iniziativa“. Luciano Bertasi

L’ideale? Bonus meno generosi per accontentare un maggior numero di persone

Risposta. Siamo alle solite: in Italia ogni misura basata su indicatori legati (anche) al reddito dichiarato rischia di risultare iniqua. Da quel che si sa dei nuovi incentivi, i beneficiari dovrebbero essere solo coloro che hanno un ISEE fino a 30.000 euro (11 mila euro di bonus) o 40 mila euro (9.000 euro di bonus). Previa rottamazione di un vecchio veicolo. Ma cifre e destinatari saranno definiti nei prossimi giorni, in attesa del passaggio parlamentare. E anche della ratifica da parte della Commissione UE, visto che i fondi arrivano da Bruxelles nel quadro del PNRR. L’impressione è che si tratti di una misura un po’ improvvisata, per spendere quattrini che inizialmente erano destinati ad altri settori e che si sono rivelati inutilizzabili. In effetti sembra di vedere un duplice rischio. Il primo è che ad approfittarne siano (anche) i soliti furbacchioni, gente che guadagna tanto e dichiara poco. E che gli importi unitari siano fin troppo generosi. Finendo per creare un diffuso scontento. A breve dovremmo saperne di più, dato che le agevolazioni dovrebbero essere approvate entro giugno.

