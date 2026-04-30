Nuove ricariche HPC da Fastned, Ewiva e Free to X













Nuove ricariche HPC da Fastned e Free to X: la rete di stazioni ad alta potenza continua ad arricchirsi, con aperture concentrate al Centro-Nord.

Nuove ricariche HPC, concentrate al Centro Nord

In questa fase è soprattutto il network di colonnine (anche) da oltre 300 kW di potenza ad arricchirsi. Cominciamo da Fastned. L’operatore olandese ha fatto sapere che nelle ultime settimane ha attivato le nuove stazioni a Castellanza e a Dalmine. Con 8 punti di ricarica da 400 kW, tettoie fotovoltaiche e area relax per una (veloce) sosta. Fastned è uno dei principali operatori europei del settore ed è stata fondata nel 2012, quando la mobilità elettrica era ancora nella fase pionieristica. Cresce anche la rete di Free to X, l’operatore finora conosciuto per le installazioni nella rete di Autostrade per l’Italia. Ora l’azienda romana ha dato notizia di due stazioni recentemente aperte fuori autostrada. Una si trova a Udine, in via del Cotonificio. E una ad Aprilia, via del Genio Civile. Entrambe sono dotate di 2 colonnine ultra-fast con 4 punti di ricarica. In una delle due colonnine è possibile pagare anche con carta di credito.

Ewiva apre a Campione, di fronte al Casinò

Ewiva (Gruppo Enel) ha invece annunciato l’attivazione di una nuova stazione a Campione d’Italia, in Piazzale Maestri Campionesi. Il nuovo sito si trova di fronte al Casinò, lungo la passeggiata che costeggia il lago di Lugano. In una posizione funzionale per i flussi quotidiani dei frontalieri tra Italia e Canton Ticino, oltre che per gli spostamenti turistici che interessano la zona. La stazione è dotata complessivamente di 3 infrastrutture di ricarica HPC, di cui 2 colonnine da 150 kW ciascuna e 1 da 300 kW. Per un totale di 6 punti di ricarica (PoC), in un’area parcheggio e a breve distanza da bar, ristoranti e servizi. Le nuove colonnine a Campione d’Italia sono dotate di sistema di pagamento contactless. E accettano carte di credito, debito o prepagate dei circuiti Mastercard, Visa, VPay e Maestro, oltre ad Apple Pay e Google Pay. Oltre alla possibilità di utilizzo tramite app o carta RFID degli operatori interoperabili con la rete Ewiva e alla tecnologia Plug&Charge per i veicoli compatibili.