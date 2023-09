Nuove Nissan solo elettriche dal 2024

Nuove Nissan solo elettriche in Europa già dal 2024. La Casa giapponese rompe gli indugi e annuncia una svolta epocale, anticipando le decisioni della UE.

Nuove Nissan solo elettriche: via la Leaf, subito un crossover compatto

Nissan ha preso una decisione ancor più radicale rispetto alla Volvo, che pochi giorni fa ha annunciato l’addio al diesel per i primi mesi del 2024. Per la Casa giapponese solo novità 100% elettriche dal prossimo anno. A partire da un crossover compatto che di fatto sostituirà la Leaf, in crisi di vendite da diversi anni. La svolta è stata annunciata a Londra dal n.1 Makoto Uchida. Ovviamente i veicoli a benzina attualmente in gamma, tra cui le versioni E-Power, non verranno cancellati dai listini e resteranno in vendita fino alla fine del decennio. Si tratta di Juke, Qashqai e X-Trail, lanciati in tempi recenti e destinati a terminare il normale ciclo di vita, restyling compresi. A livello globale, la Nissan prevede di lanciare 19 nuovi modelli elettrici entro il 2030, con l’obbiettivo di ridurre il costo delle batterie del 65% entro 5 anni. Questo grazie anche all’eliminazione del cobalto.

In arrivo anche la nuova Micra, “sorella” della Renault 5

Altro obiettivo fondamentale nella road map della Casa giapponese è di mettere in produzione entro il 2028 auto con batterie allo stato solido. Con cui ridurre drasticamente i tempi di ricarica di un terzo e abbassare ulteriormente i prezzi finali delle auto. Tornando alla nuova gamma elettrica, il crossover in arrivo l’anno prossimo sarà basato sulla piattaforma CMF-EV e prodotto a Sunderland, nel Regno Unito. Seguirà una nuova city car di tendenza, derivata dalla R5, nel quadro dell’alleanza con Renault e prefigurata dal concept 20-23, da poco presentato (foto in alto). Questo modello dovrebbe prendere il nome di Micra e inserirsi in una fascia di prezzo attorno ai 25 mila euro. Dopo essere stata tra i pionieri dell’elettrico nell’era Ghosn, la Nissan si trova ora a recuperare il tempo perduto, con vendite modeste. Nei primi 8 mesi del 2023 in Italia sono state immatricolate solo 248 Leaf e 86 Ariya.