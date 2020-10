Nuove marche elettriche: arriba Lupa, si rafforza Piech

Nuove marche elettriche: prima uscita per la spagnola Lupa Motors. E in Svizzera si rafforza la Piech, azienda fondata da un pronipote di Ferdinand Porsche. Nuove marche: Lupa, una spagnola da 17 mila euro La Lupa è una nuova azienda di Barcellona con progetti piuttosto ambiziosi. Come primo saggio ha messo in rete le immagini della sua prima auto elettrica, denominata LUPA E26 . Ma il piano prodotto arriva al 2026 e prevede un furgone in uscita nel 2023, al quale si aggiungerebbe un SUV un anno dopo. Tutti elettrici, naturalmente. Infine nel 2026 questa piccola Tesla catalana dovrebbe lanciare il suo Powerhome, un sistema di accumulo per la ricarica collegato a pannelli solari. Ma veniamo alle caratteristiche tecniche della Lupa E26. Le dimensioni sono piuttosto compatte, con una lunghezza di 4,07 (1 cm. in meno della Renault Zoe). Pacco-batterie da 42 kWh, con un’autonomia compresa tra 320 e 400 km WLTP. Motore da 117 CV (87 kW), velocità massima di 150 km/h. La gamma comprenderebbe anche due versioni più economiche, con motori da 65 e 90 Cv. Ma la cosa più strabiliante sono i prezzi e la formula di vendita: la E26 partirebbe da 17 mila euro. Ma con la possibilità di scendere a 9.400 se si sceglie di acquistare l’auto senza batterie, andandosi poi a cercare gli accumulatori nel mercato dell’usato.

Per Piëch top manager da VW, Porsche e Tesla

Dalla Spagna alla Svizzera, sempre in tema di nuove marche. La Piëch Automotive sta rafforzando il management con innesti importanti, in arrivo da Porsche, BMW e Tesla. E con un nome su tutti: l’ex numero uno del gruppo Volkswagen, Matthias Müller, che diventa presidente. Piëch Automotive è stata fondata da Toni Piëch e Rea Stark. Ha debuttato l’anno scorso presentando al Salone di Ginevra un’auto sportiva elettrica chiamata Mark Zero, in vendita da fine 2022.

La Mark Zero dovrebbe utilizzare un nuovo tipo di cella per le batterie. Con il nuovo presidente, sono entrati in Piëch Automotive altri due top manager. Andreas Henke, ex direttore marketing Porsche e successivamente CEO di Burmester, è stato nominato co-CEO, affianco Klaus Schmidt. Da Tesla arriva il direttore vendite, Jochen Rudat, che è stato capo per l’Europa dell’azienda fondata da Elon Musk, e ha trascorsi anche in Automobili Pininfarina.