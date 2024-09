Nuove HPC: Ewiva a Belforte, Ionity a Udine

Nuove HPC, stazioni di ricarica ad alta potenza: in settimana Ewiva ha inaugurato Berlforte Monferrato, in Piemonte, mentre Ionity ha attivato Udine. Nuove HPC: altra stazione di Ewiva in Piemonte

La stazione di ricarica di Belforte Monferrato è il quarto sito “Convenience” di Ewiva in Piemonte ed è a breve distanza dal casello di Ovada (A26).. È costituito da 3 colonnine da 300kW ciascuna, per un totale di 6 punti di ricarica. Si trova nei pressi di un centro commerciale, con diversi ristoranti e un supermercato. La scelta del sito è legata alla volontà di offrire una ricarica rapida ai numerosi e-driver che percorrono la tratta Milano-Genova-Ventimiglia. La stazione è stata realizzata grazie anche al contributo del Comune di Belforte. Con l’attivazione di questa nuova stazione Ewiva consolida la presenza in Piemonte, dove sono già attivi 37 siti di ricarica ultra-veloce per un totale di 133 punti. Ewiva nasce da una joint venture tra Enel e Gruppo Volkswagen e si dedica esclusivamente alle ricariche ad alta potenza.

E Ionity apre a Udine la 37° stazione in Italia

Ionity ha inaugurato la sua stazione più ad est in Italia, completando il corridoio verso i paesi dell’Europa Orientale. Raggiungendo Con Udine il marchio tedesco ha raggiunto i 250 punti di ricarica ad alta potenza attivi nel nostro Paese, installati in 37 stazioni. La stazione di Udine conta su 6 punti di ricarica con potenza fino a 350 kW e la predisposizione per altri 6. Cui si aggiunge un charger multistandard con connettori Type2 e CHAdeMO oltre al CCS Combo 2. E si inserisce in un progetto più ampio nato dalla collaborazione tra la proprietà dell’area commerciale in cui sorge, Città Fiera, e tre CPO. Oltre a Ionity, sono infatti presenti stazioni di Atlante e Tesla. Come richiesto dalla normativa Europea Afir, tutti i Charger della stazione di Ionity Udine sono provvisti di POS per il pagamento tramite carta di credito.