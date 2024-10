Nuove Ford EV: Capri e E-Tourneo Courier

Nuove Ford in arrivo nelle concessionarie: la Capri è già in produzione a Colonia, mentre l’E-Tourneo Courier, un veicolo multiuso, sarà in vendita in primavera.

Nuove Ford EV: la Capri in tre versioni, una arriva a 627 km di autonomia

La Capri, riedizione moderna del mitico modello Ford, è disponibile in tre versioni. Si parte dalla Standard Range RWD, trazione posteriore, per poi salire alle due opzioni Extended Range, con RWD o trazione integrale AWD. Per ora si conoscono i prezzi per la Germania, che partono dai 44.950 euro della versione più economica. Si sale poi a 51.950 euro per la Extended Range RWD e infine ai 55.950 euro per il top di gamma 4x4. Nella versione con autonomia più elevata, l’Extended Range RWD, si arriva fino a 627 km di range. Per tutte e tre le versioni la velocità massima è limitata a 180 km/h. Cambiano sensibilmente, invece, le opzioni di batteria, che vanno dai 52 kWh dell’allestimento base ai 79 kWh della versione top. La potenza di ricarica massima, infine, va dai 125 kW della Standard Range ai 210 kW per l’Extended Range RWD, fino ai 250 kW dell’Extended Range AWD.

E-Tourneo Courier per spostamenti brevi (autonomia 280 km)