Nuove Fiat, Citroen, Smart e DS: settimana flash

Nuove Fiat elettriche in arrivo – Il concept di Citroen, Oli in Italia – La Smart in edizione racingred – La DS e-Tense Performance premiata. Settimana in 4 flash

Nuove Fiat elettriche nel 2023. saranno Panda e Punto?

Il n.1 di Stellantis, Carlos Tavares, nel presentare il consuntivo 2022 del gruppo ha confermato l’arrivo di due novità elettriche Fiat entro l’anno, ad affiancare la 500e. Viene dato per certo che uno dei due modelli sarà un piccolo Suv progettato e costruito sulla stessa base tecnica della Jeep Avenger. E prodotto anch’esso a Tichy, in Polonia. Secondo la rivista inglese AUTOCAR, il nome potrebbe essere Panda e diventare quindi una sorta di versione a ruote alte della citycar torinese. Citycar che resterà comunque in produzione nella versione “normale”. Sul secondo modello al momento si fanno solo ipotesi. Secondo i media francesi potrebbe trattarsi addirittura della nuova Punto, un’auto di segmento B estremamente versatile e con forme originali. Ne sapremo di più a breve.

Citroen Oli, leggera, ma con 400 km di autonomia

Restiamo in casa Stellantis. Dopo il debutto il 29 settembre a Parigi, la concept car elettrica Citroën Oli è arrivata in Italia per la convention del brand. La Oli, con linee decisamente di rottura, anticipa le linee delle future Citroen. Ed è così descritta dalla marca francese: “Un percorso verso una mobilità elettrica funzionale, al fine di massimizzare longevità e durata del veicolo. Con l’obiettivo di ottenere la migliore valutazione del ciclo di vita (LCA), oltre ad assicurare prestazioni e autonomia di riferimento. Il suo peso target di circa 1.000 kg lo rende molto più leggero della maggior parte dei SUV compatti comparabili. La batteria da 40 kWh garantisce un’autonomia fino a 400 km, limitando la velocità massima ai 110 e massimizzando l’efficienza. La ricarica dal 20% all’80% richiede solo 23 minuti“.

Arriva la Smart racingred, con caricatore da 22

La Smart apre il 2023 con il lancio della fortwo racingred, una limited edition realizzata in 250 esemplari. Sviluppata su base pulse, EQ fortwo racingred si distingue per la livrea in carmine red matt, colorazione inedita per smart. Con una dotazione di equipaggiamenti che include il pacchetto Exclusive, il winter package e la consolle in carbon look. Per 200 dei 250 esemplari disponibili, il caricatore di bordo sarà da 22 kW. Il prezzo è di 30.195 euro per la versione con caricatore da 4,6 kW e 30.695 se si sceglie il modello con charger da 22 kW. In alternativa c’è un’offerta di noleggio con anticipo zero, a fronte della permuta di un veicolo elettrico/ibrido.

Nuove Fiat e…/ Premiata la DS E-Tense Performance

Il prototipo DS E-Tense Performance è stato nominato “Concept Of The Year” ai GQ Car Awards 2023. I premi, rivolti alle sole auto elettriche o ibride plug-in, sono incentrati sulla selezione di veicoli che siano stimolanti e “facciano battere il cuore dei giudici“. Il prototipo è stato sviluppato da DS Performance, la divisione motorsport di DS Automobiles, in collaborazione con il programma di Formula E. Utilizza gli stessi motori elettrici che si possono trovare nelle monoposto da corsa elettriche. Con 815 cavalli a disposizione e ben di 8.000 Nm di coppia, la E-Tense Performance può accelerare da 0 a 100 in soli due secondi. Utilizzando la ricarica da 350 kW, è possibile completare una ricarica completa in soli cinque minuti.