Nuove fabbriche di EV ovunque, ma Italia non pervenuta

Nuove fabbriche di EV ovunque: auto, scooter, camion, batterie, cavi…Ogni giorno in Europa l’annuncio di un nuovo stabilimento. L’Italia? Non pervenuta.

Nuove fabbriche di EV: Germania, Francia e i Paesi dell’Est Europa

Gli investimenti si polarizzano in due direzioni. O il blocco Germania-Francia, il cuore del mercato dell’elettrico, con ricadute sulla Spagna, da sempre piattaforma produttiva dei due Paesi che guidano in Europa. Oppure le solite nazioni a basso costo del lavoro dell’Est. In Polonia, per esempio, è stato appena inaugurata la fabbrica di Phoenix nel Parco Tecnologico di Rzeszów-Dworzysko. Sono 15.000 m², realizzato in 5 mesi, tempi inimmaginabili da queste parti. I dipendenti sono già 300: su 8 linee di produzione vengono prodotti cavi di ricarica in AC, prese socket Tipo 2 e prese CHARX connect Ma il grosso degli investimenti si sta concentrando ancora una volta sulla Germania. Si è parlato tanto della fabbrica di Tesla, da cui usciranno le prime auto il mese prossimo. E naturalmente di quanto stanno facendo i costruttori di casa. Ma quel che colpisce è l’incredibile numero di fabbriche di componenti di tutti i tipi, dai cavi di ricarica alle batterie. Compresi impianti di produzione di idrossido di litio: Rock Tech Lithium ne sta per installare un secondo nel Brandeburgo.

In Italia? Un piano non c’è, per ora si fanno tavoli…

E l’Italia? L’Italia una terra di mezzo che non sembra interessare a nessuno. Non è né un mercato di riferimento con grandi costruttori come Francia e Germania, né un Paese con basso costo del lavoro come Polonia o Romania. Un’immagine, la nostra, ancor più indebolita dopo che FCA è diventata una provincia di Stellantis e Torino solo uno dei tanti poli produttivi del colosso francese. E il governo? L’automotive non sembra interessare. Al ministero dello Sviluppo Economico si tengono solo tavoli pletorici. Con associazioni che si agitano più per chiedere sostegno alle produzioni in crisi (soprattutto legate al diesel) che per parlare di futuro. Non esiste un piano automotive, da più parti reclamato, al punto che Confindustria e sindacato sono terrorizzati dell’andazzo. L’unico grande investimento in programma, la riconversione della fabbrica di motori Fiat di Termoli in una Gigafactory per batterie, è rimesso in discussione da Stellantis. Che, guarda caso, conferma invece che si faranno analoghi impianti in Francia e Germania.

Nuova fabbriche di EV al posto di chi chiuderà

Al governo italiano l’elettrico non sembra piacere, ma non è che i destini del mondo si decidano a Roma. Se l’automotive, come ormai è chiaro a tutti, va verso un futuro improntato sulle auto a batterie, bisogna prenderne atto e salire sul treno in corsa. Senza farsi bloccare dalle solite lobby, brave più a batter cassa che a creare posti di lavoro. Ma da queste parti, purtroppo, siamo specializzati nell’aprire tavoli sulle crisi aziendali, più che a immaginare come costruirci un futuro. Dopo i sindacati, anche gli industriali sentono puzza di bruciato. Fanno presente che l’Italia è passata da 1,8 milioni di veicoli prodotti nel 1997 ai 700mila nel 2021. Francia e Germania serrano i ranghi, approfittando della svolta elettrica per riportare in patria produzione finite chissà dove. La Renault addirittura con un piano chiamato non a caso Renaulation. Ma noi no: incrociamo le dita, sperando che sia solo una moda passeggera. Ma Anfia-Clepa-PWC stimano che così facendo se ne andranno altri 63 mila posti di lavoro tra 2025 e 2030.

———————————————————————————————-