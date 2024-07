Nuove eBike Yamaha: nel 2025 CrossCore RC e Wabash RT

Nuove eBike Yamaha in arrivo nel 2025. Si tratta di CrossCore RC e Wabash RT con motore PWseries S2, più leggero e versatile. Obiettivo di entrambe: un design dinamico e colori accattivanti

Si chiamano CrossCore RC e Wabash RT le nuove eBike che Yamaha presenta in anteprima e che usciranno sul mercato italiano e in altri mercati europei nel 2025. Si tratta di bici a pedalata assistita che montano il motore di casa PWseries S2, più leggero e versatile rispetto alle evoluzioni precedenti. Ma andiamo a vedere nello specifico questi due nuovi modelli.

La CrossCore RC 2025 è una eBike progettata per coloro che desiderano una bici per il lavoro, il tempo libero e il divertimento. Quindi secondo i dettami della casa nipponica servivano un look elegante unito a prestazioni energiche. Per quanto riguarda invece Wabash RT il focus è puntato sulla coppia più generosa dell’unità motore PWseries S2 che le consente di aumentare significativamente le prestazioni su strade sterrate con elevata resistenza della superficie.

CrossCore RC è Urban

Una delle due nuove eBike Yamaha per il 2025 è il modello Urban pronto alle necessità di tutti i giorni e un costo che promette di mantenersi basso anche se notizie a riguardo non sono state rilasciate. Quindi posizione di guida eretta e confortevole, tecnologia intuitiva e versatilità volgiono essere i punti di forza di CrossCore RC. La bici sarà dotata della più recente unità motore PWseries S2 di Yamaha. Con una potenza di 75 Nm e un peso di 2,85 kg, questa nuova unità motore sviluppa una coppia maggiore e pesa molto meno rispetto al modello precedente.

Le dimensioni ridotte della nuova unità motore consentono un perno centrale più stretto che garantisce maggiore comfort durante la pedalata.

La trasmissione è Shimano CUES, mentre gli pneumatici multiuso sono da 2 pollici di spessore per 27,5 di diametro. Le forcelle anteriori SR Suntour con escursione da 63 mm offrono tenuta di strada sicura e comfort su diverse superfici stradali. Il modello 2025 è dotato di un portapacchi posteriore con un sistema di clic MIK integrato che facilita il montaggio di accessori come il seggiolino per bambini, mentre il telaio è predisposto anche per il trasporto di borracce. Il telaio in alluminio utilizza un innovativo design “integrato nel tubo” che include una sezione trasversale chiusa all’interno della quale sono situati fili, cavi e la batteria.

Nuova CrossCore RC in breve

Unità motore PWseries S2

Manubrio piatto

Interfaccia del display A semplice e funzionale

Pneumatici multiuso 27,5 x 2

Trasmissione Shimano CUES fluida e affidabile

Portapacchi posteriore con sistema di clic MIK integrato

Batteria agli ioni di litio ML500

2 colori: Platinum Bronze, Starbright.

Wabash RT: delle nuove eBike la più avventuriera

Arrivata sul mercato per la prima volta nel 2022, e grazie al successo ottenuto con il suo stile contemporaneo, la versatilità e la tecnologia avanzata, questa gravel elettrica torna con un motore più potente. Infatti l’unità motore PWseries S2 è più leggera e dalla coppia generosa di 75 Nm. Che significa il 7% in più rispetto all’unità motore precedente. Creata dai progettisti Yamaha eBike con la filosofia che “less is more”, questa nuova unità motore hi-tech è più leggera del 16% a soli 2,85 kg, oltre ad essere il 20% più compatta rispetto al modello precedente. La compattezza dell’unità motore PWseries S2 consente di montare un perno centrale più corto di 22,8 mm, migliorando il comfort e l’efficienza della pedalata su strada e in fuoristrada.

Per il nuovo anno, la Wabash RT sarà disponibile nel nuovo colore Shasta Grey opaco scuro con una sfumatura verdognola come i colori naturali dell’ambiente fuoristrada. Il telaio leggero della WABASH RT è stato sviluppato utilizzando una geometria all’avanguardia che mira a raggiungere il massimo equilibrio tra leggerezza, comfort di guida e sicurezza in fuoristrada. Con la combinazione di un manubrio ampio e svasato, un’ergonomia semplice e un reggisella telescopico regolabile. Inoltre gli pneumatici tassellati 700x45C con battistrada speciale garantiscono una forte trazione con resistenza ridotta sia su asfalto che su sterrato. La maggiore coppia alla ruota posteriore viene trasmessa tramite una trasmissione Shimano GRX specifica per lo sterrato.

Wabash RT è una, ma gli utilizzi tanti 1 di 4

Yamaha Wabash RT in breve

Unità motore PWseries S2

Manubrio drop ampio e svasato

Interfaccia del display A facile da usare

Reggisella telescopico

Pneumatici multiuso 700x45C

Batteria agli ioni di litio Yamaha ML500

Trasmissione Shimano GRX specifica per gravel

Portapacchi opzionale con sistema di clic MIK integrato.

Colore Shasta Gray

