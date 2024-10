Nuove Trek 2025. La carica delle super eBike!

Nuove eBike Trek 2025 già in vendita su tutta la rete. Si tratta delle eMtb Rail+ e Slash+ per un unico concentrato di potenza. Ma ci sono anche le Allant+ per la città.

Grandi novità in casa Trek per il 2025, soprattutto per quanto riguarda le super mountain eBike. Infatti l’azienda con sede a Waterloo nel Wisconsin ha appena lanciato la sua nuovissima Rail+. Bici che si basa sulla piattaforma Rail a lunga escursione e full-assist del marchio. La Rail+ è mossa dal motore Performance Line CX di Bosch, che conosciamo bene con i suoi 85 Nm di coppia massima.

La nuova eBike Trek Rail+ è pensata per facilitare la pedalata sulle salite lunghe e tecniche, mentre i 160 mm di escursione anteriore e posteriore servono per superare in agilità qualsiasi ostacolo. La promessa di Trek, che aveva dotato già la linea Rail con il motore Performance Linea CX di Bosch, è che in questo caso avremo un supporto più fluido, raffinato e meno rumore.

Rail+ con batteria più grande

Oltre al motore aggiornato, Rail+ monta una batteria Powertube di Bosch da 800 Wh rimovibile grazie alla tecnologia RIB 2.0. Quest’ultima consente ai ciclisti di fissare e rimuovere la batteria con un quarto di giro di chiave esagonale. Inoltre Powertube è compatibile con l’estensore di autonomia PowerMore.

Batteria nuova e più grande 1 di 2

Per mantenere la corsa elegante, intuitiva e minimalista, Trek ha equipaggiato Rail+ con il Mini Remote and System Controller di Bosch, che consente di cambiare rapidamente modalità e di avere una visione chiara del livello di assistenza e della durata della batteria, con un impatto minimo sullo spazio nel tubo centrale.

Geometria regolabile aggiornata

Ma è forse nella geometria che si possono apprezzare i miglioramenti più sensibili. Infatti Rail+ ha un angolo del tubo sterzo più basso di 64,5° e nuove funzioni di geometria regolabile. I ciclisti possono modificare l’altezza del movimento centrale e l’angolo del tubo sterzo di mezzo grado grazie al Mino Link e regolare il tasso di leva con un chip. Rail+ è anche compatibile con le serie sterzo con regolazione angolare (vendute separatamente) per andare un grado più in basso.

Rail+ una eBike tante varianti 1 di 9

Per mantenere la maneggevolezza bilanciata sulle salite, Rail+ è equipaggiata con una ruota anteriore da 29˝ e una posteriore da 27,5˝. I ciclisti ottengono la bassa resistenza al rotolamento e i vantaggi di una 29er sui terreni più accidentati e l’agilità extra di una ruota posteriore più piccola per le curve più strette e i salti di roccia più impegnativi.

Disponibilità e prezzi

La nuova gamma di Rail+ di Trek è ora disponibile presso tutta la rete nazionale di rivenditori ufficiali. Si va dalla Rail+ 5 che costa 5.639 euro alle versioni full optional e professionali 9.9 da 12.990 euro. Ma nel mezzo ci sono diversi modelli per cui è d’obbligo rimandare al sito Trek.

Nuove eBike Trek: Slash+

Nel nuovo anno arriva anche Slash+ riveduta e corretta. La eBike più aggressiva della casa americana che unisce il propulsore ultra silenzioso tedesco HPR50 dell’azienda TQ a una batteria da 580 Wh. La batteria è fissata all’interno del tubo superiore ma può essere rimossa con una chiave esagonale per lo stoccaggio o il trasporto. La power unit TQ HPR50 ha un peso di 1,850 kg con una coppia massima di 50 Nm e 300 Watt di potenza di picco. Anche qui i prezzi non sono modici e ci si muove tra gli 8.199 e i 12.299 euro.

Trek è anche City eBike con Allant+

La Allant+ è una bici elettrica potente, versatile e performante, perfetta per gli spostamenti rapidi in città. Allant+ 5 e 6 sono bici elettriche versatili sui percorsi quotidiani che prevedono un po’ di fuoristrada. Sono realizzate sulla base di una tecnologia creata da Bosch e batterie PowerPack Smart System. Inoltre, entrambi i modelli sono equipaggiati con portapacchi posteriore, stabili ruote da 27.5″, pneumatici larghi e sospensione anteriore per una guida scorrevole anche quando il “gioco si fa duro”.

Allant+ 5 e 6 per la città 1 di 3

La gamma completa si trova nella sezione del sito apposito con le ultime nuove eBike Trek a prezzi intorno ai 3-4.000 euro. Sono ancora disponibili alcune versioni degli scorsi anni in offerta.

Allant+ 7 e 9 sono biciclette elettriche più potenti. Sono equipaggiate con motori Bosch BES3 e con batterie PowerTube integrate. Entrambe sono dotate di accessori, come il portapacchi posteriore.

Allant 7 e 9 per le piccole avvenure quotidiane 1 di 3

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-