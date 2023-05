Nuove eBike Porsche ispirate a Taycan e 911

Nuove eBike Porsche: due modelli in collaborazione con Rotwild che si ispirano alle auto della casa madre: la Taycan e la 911.

I nomi non sono troppo accattivanti, ma visto che parliamo di nuove eBike Porsche le antenne si drizzano inevitabilmente. Ancora di più se i due nuovi modelli della casa tedesca prendono ispirazione dalle iconiche auto Taycan e 911. Si chiamano Cross Performance e Cross Performance EXC, le bici a pedalata assistita che Porsche presenta in collaborazione con Rotwild. Dato il connubio non poteva che trattarsi per entrambi i modelli di mountain bike elettriche di fascia alta.

Come già sottolineato il design scelto per le geometrie di queste e-mtb prende ispirazione sia dalla 911 che dalla Taycan. Per quanto riguarda la motorizzazione la scelta è ricaduta sullo Shimano EP-801 con una batteria da 630 Wh. Entrambe le nuove eBike Porsche si avvalgono di telaio in carbonio, forcella Fox 34 Float Factory con 120 mm di escursione, un ammortizzatore ad aria Flat DPS e una molla da 100 mm. Per quanto riguarda la distribuzione Porsche rimane fedele alla catena, avendo pensato a una eBike da strapazzare sui terreni più accidentati che potrebbero mettere in difficoltà una cinghia sintetica.

Caratteristiche della Cross Performance 1 di 7

Motore e cambio Shimano

Shimano è pure il cambio XT Di2 a 12 rapporti. Per quanto riguarda i freni, sono quelli a disco dell’azienda Magura modello MT7 con quattro pistoni che assicurano un’ampia frenata. Le ruote in carbonio enduro Syinthesis dal diametro di 29” sono state sviluppate da Crankbrothers, mentre il reggisella telescopico Highline 3 completa la dotazione.

Cross Performance Mamba green 1 di 6

Ma allora cosa differenzia i due modelli Porsche? Semplice. La differenza tra la Porsche Cross Performance e la Porsche Cross Performance EXC riguarda la personalizzazione. La prima è disponibile soltanto nella colorazione Silver mentre la seconda viene realizzata su ordinazione e può essere scelta in sei colori diversi. Si passa così dal classico grigio antracite, a uno più chiaro, ma anche blu elettrico, rosso e le colorazioni più eccentriche in verde “Aston Martin” e fucsia. Tutti colori satinati e davvero di impatto.

Quanto costano le Porsche Cross Performance

Il modello standard è disponibile ad un prezzo di listino di circa 14.300 euro, mentre la variante EXC costa circa mille euro in più. Per entrambe esistono tre taglie da scegliere in base all’altezza del conducente. Le nuove Porsche eBike possono essere acquistate direttamente online presso lo store dell’azienda oppure presso i centri Porsche e i negozi Porsche Design selezionati.

Le 6 colorazioni EXC 1 di 6

Le due nuove nate della casa tedesca a pedalata assistita sono un bel passo avanti rispetto alla prima versione Cross di metà 2022. Anche in quel caso era presente un motore Shimano EP8, compatto e dotato di 85 Nm di coppia massima. In quel caso Porsche aveva realizzato la Cross in un’unica colorazione grigio scuro disponibile in tre taglie: S, M e L. Un viaggio lungo 4 anni per Porsche che proprio nel 2019 esordiva nel mondo eBike. Pareva uno scherzo e invece ci ha preso gusto.

-Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube–