Nuove batterie VW meno care e più efficienti, con l’introduzione di un processo produttivo completamente nuovo nelle gigafactory in Europa e in Nord America.

Nuove batterie VW: consumo energetico ridotto del 30%

IL gruppo tedesco annuncia che la nuova tecnologia incrementerà in modo significativo l’efficienza e la sostenibilità della produzione in serie di celle batteria. L’annuncio arriva da PowerCo SE, azienda del Gruppo Volkswagen dedicata al business delle batterie, con sede a Salzgitter (Germania). Si tratta di industrializzare il processo di rivestimento a secco (il cosiddetto Dry Coating), che consente una riduzione del consumo energetico di circa il 30%. I test interni hanno già dato esito positivo. Insieme a Koenig & Bauer, costruttore tedesco di macchine per la stampa, PowerCo svilupperà ulteriormente e industrializzerà il processo di Dry Coating. Thomas Schmall, top manager Volkswagen, spiega: “Abbiamo il know-how necessario e gli esperti giusti per portare la produzione di celle a un nuovo livello. E offrire ai nostri clienti vantaggi significativi in termini di costi. Il nostro obiettivo è produrre batterie sostenibili a costi competitivi”

“Portata dell’innovazione simile all’impatto delle batterie stato solido”

PowerCo e Koenig & Bauer hanno firmato un accordo per mettere a punto una pressa a rulli per il rivestimento a polvere degli elettrodi su larga scala. La procedura di Dry Coating consente di produrre elettrodi eliminando le fasi di rivestimento ‘a umido’ e successiva essicazione, che comportano costi elevati. Con il nuovo procedimento, la parte più dispendiosa dal punto di vista energetico della produzione di celle e l’utilizzo di solventi chimici non sono più necessari. Secondo le stime di PowerCo, la nuova tecnologia ha il potenziale per risparmiare circa il 30% di energia e il 15% di spazio all’interno dell’impianto. E, quindi, centinaia di milioni di euro in costi di produzione all’anno. Frank Blome, CEO di PowerCo SE: “Il rivestimento a secco è per la produzione ciò che la cella allo stato solido è per il prodotto, una vera rivoluzione. Se implementato con successo su larga scala, ci garantirà una posizione unica sul mercato e chiari vantaggi competitivi“.

Batterie più longeve e con ricariche più rapide

Gli elettrodi (catodo e anodo) sono il fulcro della cella batteria; ne definiscono, tra le altre cose, la densità energetica e le prestazioni. Nella produzione industriale di elettrodi, i materiali che compongono la batteria sono mescolati con additivi e solventi liquidi fino a formare un impasto umido (miscelazione). Successivamente, vengono applicati su lamine di rame o alluminio (rivestimento), quindi ‘asciugati’ (essiccazione) e arrotolati (calandratura). Il procedimento di rivestimento a secco consente di calandrare i materiali di base in polvere direttamente sulla lamina. Analogamente a quanto avviene in un processo di stampa. In questo modo si eliminano due delle quattro fasi del processo di produzione degli elettrodi. La verniciatura a polvere è applicata alla lamina in uno strato estremamente fine e uniforme, sottile come un capello. Ciò garantisce eccellente densità energetica e lungo ciclo di vita, migliorando la capacità di ricarica rapida della batteria. Una svolta per le batterie green.

Nuove batterie VW in produzione nel 2026-27

Non utilizzando più forni di essiccazione e sistemi di aspirazione, ad alta intensità energetica, si risparmierà l’energia pari al consumo annuo di 40.000 abitazioni. Inoltre si potrà evitare l’uso di solventi chimici, il cui processo di riciclo nei silos esterni agli impianti è molto dispendioso come costi energetici. Koenig & Bauer è il più antico costruttore di macchine per la stampa a livello globale. L’attività principale è la produzione di sistemi per la stampa innovativi dal punto di vista dei costi. La fase di sviluppo della nuova tecnologia dovrebbe terminare a fine 2024. Per il periodo successivo sono stati concordati diritti esclusivi, i cui dettagli sono riservati. L’avvio della produzione è previsto per il 2026-2027. “Abbiamo tenuto in considerazione in totale circa 30 innovazioni prevedibili per prodotti e produzione. Quindi saremo in grado di convertire i nostri impianti a tutti i nuovi processi rilevanti non appena entreranno nel mercato” afferma Sebastian Wolf, Chief Operation Officer di PowerCo.

