Nuove batterie Toyota: 500 km con 10 min. di ricarica

Nuove batterie Toyota allo stato solido: ci siamo

Alla ricerca del tempo perduto, dopo essersi concentrata a lungo solo sull’ibrido, la Toyota cala l’asso nelle batterie di nuova generazione. E fa sapere che sarà il primo costruttore al mondo a lanciare modelli con le batterie allo stato solido, che assicurano più autonomia, ricariche più veloci e un minor costo. Tutto senza particolari problemi di sicurezza. L’annuncio è riportato con grande enfasi sui media giapponesi. Qualche giorno fa era stata la volta di un’azienda californiana, Quantum Scape, ad annunciare anch’essa di avere messo a punto la batteria alla stato solido (qui l’articolo). Secondo Nikkei Asia, le batterie della Toyota garantiranno “un’autonomia più che doppia rispetto a quella di un veicolo con batteria agli ioni di litio… Il tutto senza sacrificare lo spazio interno anche nel veicolo più compatto”. Non solo: l’innovazione “ridurrà il rischio di incendi e moltiplicherà la densità di energia a parità di peso, riducendo i tempi di ricarica di due terzi“. Già nei prossimi mesi la Toyota presenterà un prototipo, la produzione in serie seguirà con tempi ancora da definirsi.

Il made in Japan per il contro-sorpasso sulla Cina

Sempre secondo Nikkei Asia, questa nuova generazione di batterie consentirà all’industria giapponese di recuperare il ritardo accumulato nei confronti dei produttori cinesi. Con Sony e Panasonic, il made in Japan era stato all’avanguardia nella prima fase dell’elettrificazione, quella coincisa con l’ibrido Toyota. Ma l’avvento delle elettriche pure, con gli accumulatori agli ioni di litio, ha visto il sorpasso da parte del made in China, con CATL in testa. Ora un po’ tutti i maggiori produttori giapponesi si stanno attrezzando per il contro-sorpasso, con nuovi impianti in grado di produrre le componenti dell’elettrolita solido. Uno sforzo sostenuto dal fondo per la decarbonizzazione lanciato dal governo di Tokio, con una dotazione di 2 trilioni di yen (circa 16 miliardi di euro). Naturalmente la concorrenza non starà a guardare: Volkswagen, che è il principale azionista di Quantum Scape, prevede di produrre auto con batterie allo stato solido dal 2025.