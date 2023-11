Nuove batterie BMW in arrivo: “Meglio di Tesla”

Nuove batterie BMW in arrivo: si annunciano celle meno costose e con maggiore densità energetica. In grado di offrire più autonomia e di sfidare Tesla.

Nuove batterie BMW: costo delle celle -50%, autonomia +30%

Si apre un nuovo fronte nella caccia alla leadership di Tesla. E questo sembra, nel breve termine, il più credibile, dato che non stiamo parlando di prodotti futuribili, ma di nuove auto in arrivo nel 2025. Le celle di formato cilindrico di nuova generazione sono annunciate con il 20% in più di energia e fino al 30% in più di autonomia. Non solo: le nuove batterie ridurranno del 50% i costi e del 60% le emissioni durane la fase più critica dal punto di vista ambientale, ovvero la produzione delle batterie. Il confronto è con le prismatiche della generazione attuale. È chiaro che stiamo parlando di alcuni dei punti che hanno fatto la differenza a favore di Tesla: autonomie più estese (a parità di capacità di batteria) e prezzi molto più bassi. Al momento è difficile negare che la bilancia pende a favore della marca di Elon Musk. Lo dicono i dati di vendita, lo dicono i dati tecnici (vedi tabella), anche se è sempre difficile confrontare auto di brand così diversi.

Spavaldi i manager di Monaco: “Sono loro a dover colmare il divario con noi…”

Se le notizie trapelate sono corrette, significa che un modello come la iX3 porterebbe la sua autonomia dagli attuali 453 a circa 580 km. Con un ingombro e costi inferiori a quelli odierni. In casa di BMW si respira notevole ottimismo, anche se ufficialmente si nega che ci siano ritardi da colmare nei confronti di Tesla. Intervistato da Automotive News Europe, il capo della produzione Milan Nedeljkovic ha assicurato che la Casa di Monaco non ha bisogno di raggiungere nessuno. “Tesla deve colmare il divario con noi. In effetti, non vediamo alcuna lacuna rispetto a Tesla”. Avendo più nichel e meno cobalto, le nuove celle BMW saranno anche più rispettose dell’ambiente e riciclabili al 95%. In serbo BMW non ha solo batterie di nuova generazione, ma anche una nuova linea di motori elettrici. Si tratta di vedere, però, che cosa metteranno in campo nel frattempo i concorrenti. A partire proprio da Tesla, con lo sviluppo delle celle 4680.

