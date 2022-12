Nuova VW ID.3 già in arrivo: dopo i risultati di vendita non certo esaltante, quella che dovrebbe essere l’erede elettrica della Golf viene già rivista.

Nuova VW ID.3: design rivisto e software di nuova generazione

Sono passati solo tre anni dal lancio della ID.3 e non sono stati anni facili: prima il mal di software, poi le difficoltà in produzione per la mancanza di componenti…Tutto ha contribuito a far sì che le vendite non siano mai effettivamente decollate. E così la Volkswagen ha deciso che si cambia: da primavera via agli ordini della nuova ID.3, ancora più moderna e pulita nelle linee. “Il design è maturato e abbiamo aggiornato i materiali utilizzati negli interni“, spiega Imelda Labbé, responsabile vendite e marketing di Volkswagen. Aggiungendo che per la nuova versione il team di sviluppo ha tenuto conto dei suggerimenti dei clienti, anche per ampliare l’equipaggiamento standard. La nuova ID.3 è dotata del software di ultima generazione, in grado di ricevere aggiornamenti da remoto, over-the-air. E ora l’equipaggiamento standard include un display con una diagonale di 12 pollici (30,5 cm.) e un pavimento del bagagliaio rimovibile.

Ordini da primavera, consegne da fine 2023

Ancora non si conoscono i prezzi della nuova ID.3. Fin d’ora la VW fa presente che “a causa dell’elevato volume di ordini, i clienti che effettueranno l’ordine delle nuove versioni riceveranno la ID.3 a partire dal 4° trimestre 2023 ” . Questo anche per l’attuale situazione di fornitura di semiconduttori. “Sulla base della pianificazione attuale”, aggiunge la Casa, “entro quel momento sarà già iniziata la produzione della versione aggiornata dell’ID.3. Ciò significa che il veicolo consegnato non sarà quello indicato dal configuratore o sul contratto al momento dell’ordine da parte del cliente”. Ma le differenze saranno a vantaggio di chi ha eseguito l’ordine: “Il volante era precedentemente rivestito in pelle; questo materiale sarà rimpiazzato da un sostituto della pelle di alta qualità. Il consumo elettrico WLTP e le specifiche di autonomia del veicolo potranno discostarsi dai valori attualmente indicati fino al 2%“. Anche qui si presume in meglio.