Nuova versione di Tesla Model 3 in arrivo: a 5 anni dal lancio, quella che era l’auto di punta della Casa americana sarà rivista, con uscita verso fine 2023.

Nuova versione di Tesla Model 3, con il progetto Highland

A lungo è stata l’auto elettrica più venduta al mondo, poi superata dalla “sorellona” Model Y. Non che in tutti questi anni la Tesla Model 3 sia rimasta ferma: lo staff di Elon Musk l’ha via via migliorata, soprattutto nell’autonomia, arrivando agli attuali 602 km della versione Long Range, con 79 kWh di batteria. Ma ora, secondo fonti bene informate citate dalla Reuters, si lavora proprio a una versione completamente rivista. Uno degli obiettivi della riprogettazione, con nome in codice “Highland“, è ridurre il numero di componenti e la complessità all’interno della Model 3. Probabilmente per rendere più competitivo anche il prezzo, che attualmente parte da 57.490 euro per la versione con trazione posteriore e da 64.490 per la Long Range con l’integrale. Sono valori inspiegabilmente alti rispetto al Model Y, che (pur essendo un Suv) parte invece rispettivamente da 49.990 e 65.990. Ma gode di un progetto e di sistema di produzione più recenti ed efficienti.

Crollo di vendite anche in Italia: da 4.514 a 1.070

Sempre secondo la Reuters, alcune delle modifiche introdotte sulla Tesla Model 3 sarebbero ispirate alla nuova versione della Model S. E includerebbero alcune modifiche alla configurazione dell’esterno e al gruppo propulsore, con produzione concentrata negli stabilimenti di Shanghai e di Fremont, in California. Mentre la grande fabbrica europea di Grunheide, in Germania, resta concentrata sulla Tesla Model 3, tuttora un grande successo. Anche in Italia, come nel resto del mondo, le vendite di Model 3 sono arretrate nei 2022, al punto che la vettura è uscita dalla classifica delle 10 elettriche più immatricolate. Tra gennaio e ottobre ne sono state consegnate 1.070, contro le 4.514 dello stesso periodo dell’anno precedente. Urge un rilancio, per dare nuovo appeal a quello che ha fatto della Tesla un marchio di grandi volumi.