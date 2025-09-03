Nuova Thok TK02. eBike da enduro con motore Bosch

L’autunno è alle porte e la nuova Thok TK02-S è pronta ad accoglierlo. Il marchio piemontese presenta una eBike da enduro con motore Bosch che promette emozioni.

Nuova Thok: motore e telaio

Motore Bosch e telaio in alluminio. Sono queste le caratteristiche che si notano subito dalle nuova Thok modello TK02-S. Per la precisione si tratta di una enduro elettrica con telaio in alluminio e motorizzazione Bosch Performance Line CX di quinta generazione. Debutterà a Misano Adriatico nel primo fine settimana di settembre. Nel catalogo Thok va ad affiancare le recenti uscite TP4 e TP4-S uscite a giugno e alla TK01 motorizzata Shimano e con le stesse sospensioni da 170 mm.

Un modello deciso e compatto questa questa nuova Thok TK02-S a partire dal colore unico ma allo stesso tempo accattivante sabbia scuro. Si può scegliere invece tra le canoniche quattro taglie (S-M-L-XL). Poi ci sono le caratteristiche specifiche come il già citato talaio in alluminio 6061 T6/T4 con parti lavorate in CNC, geometria aggiornata con tubo sella 77,5° e tubo sterzo 64,5°. La configurazione è mullet (come per la TK01) Viper Head e i cavi sono completamente integrati nel telaio.

La potenza, ma anche il controllo

Per quanto riguarda il propulsore parliamo di Bosch Performance Line CX Gen 5 da 100 Nm, 750 W di picco e batteria Powertube da 800 Wh, compatibile con opzioni da 600 Wh e range extender da 250 Wh per un’autonomia massima di 1.050 Wh. La trasmissione è una SRAM Eagle T-Type 70 scelta dalla casa per garantire una cambiata fluida anche sotto sforzo.

Con 170 mm di escursione anteriore e posteriore, assetto mullet, angolo sterzo da 64,5° e tubo sella da 77,5°, i target del patron Migliorini che sovrintende a ogni creazione Thok sono stabilità in discesa e efficienza in salita.Le sospensioni sono FOX Performance 38/Float X, freni Magura MT5 a 4 pistoni con dischi da 203 mm e gomme Maxxis Assegai da 2.6”. Per la configurazione mullet abbiamo pneumatici Maxxis Assegai 29×2.6 EXO+ (anteriore) e Maxxis Assegai 27.5×2.6 EXO+ (posteriore) tubeless ready. Tubo sella: telescopico di serie su tutte le taglie (S/125mm M/150mm L-XL/170mm).

Quanto costa la nuova Thok

La TK02 S è proposta in 4 taglie (S, M, L, XL), nella colorazione “Black Sand”, al prezzo di 6.290 euro che include il pacchetto THOK Care (2 anni extra di garanzia, spedizione gratuita e box accessori). Il debutto ufficiale avverrà all’Italian Bike Festival di Misano (5-7 settembre), con possibilità di test in fiera e presso l’Evolve Bike di Finale Ligure, punto ufficiale THOK.