Premium

Cosa stai cercando?

Gianluca Ciucci
il3 Settembre 2025
1

Nuova Thok TK02. eBike da enduro con motore Bosch

nuova thok tk02
2 min

L’autunno è alle porte e la nuova Thok TK02-S è pronta ad accoglierlo. Il marchio piemontese presenta una eBike da enduro con motore Bosch che promette emozioni. 

Nuova Thok: motore e telaio

Motore Bosch e telaio in alluminio. Sono queste le caratteristiche che si notano subito dalle nuova Thok modello TK02-S. Per la precisione si tratta di una enduro elettrica con telaio in alluminio e motorizzazione Bosch Performance Line CX di quinta generazione. Debutterà a Misano Adriatico nel primo fine settimana di settembre. Nel catalogo Thok va ad affiancare le recenti uscite TP4 e TP4-S uscite a giugno e alla TK01 motorizzata Shimano e con le stesse sospensioni da 170 mm.

Un modello deciso e compatto questa questa nuova Thok TK02-S a partire dal colore unico ma allo stesso tempo accattivante sabbia scuro. Si può scegliere invece tra le canoniche quattro taglie (S-M-L-XL). Poi ci sono le caratteristiche specifiche come il già citato talaio in alluminio 6061 T6/T4 con parti lavorate in CNC, geometria aggiornata con tubo sella 77,5° e tubo sterzo 64,5°. La configurazione è mullet (come per la TK01) Viper Head  e i cavi sono completamente integrati nel telaio.

La potenza, ma anche il controllo

Per quanto riguarda il propulsore parliamo di Bosch Performance Line CX Gen 5 da 100 Nm, 750 W di picco e batteria Powertube da 800 Wh, compatibile con opzioni da 600 Wh e range extender da 250 Wh per un’autonomia massima di 1.050 Wh. La trasmissione è una SRAM Eagle T-Type 70 scelta dalla casa per garantire una cambiata fluida anche sotto sforzo.

la prima volta di Thok e Bosch

Con 170 mm di escursione anteriore e posteriore, assetto mullet, angolo sterzo da 64,5° e tubo sella da 77,5°, i target del patron Migliorini che sovrintende a ogni creazione Thok sono stabilità in discesa e efficienza in salita.Le sospensioni sono FOX Performance 38/Float X, freni Magura MT5 a 4 pistoni con dischi da 203 mm e gomme Maxxis Assegai da 2.6”. Per la configurazione mullet abbiamo pneumatici Maxxis Assegai 29×2.6 EXO+ (anteriore) e Maxxis Assegai 27.5×2.6 EXO+ (posteriore) tubeless ready. Tubo sella: telescopico di serie su tutte le taglie (S/125mm M/150mm L-XL/170mm).

Quanto costa la nuova Thok

La TK02 S è proposta in 4 taglie (S, M, L, XL), nella colorazione “Black Sand”, al prezzo di 6.290 euro che include il pacchetto THOK Care (2 anni extra di garanzia, spedizione gratuita e box accessori). Il debutto ufficiale avverrà all’Italian Bike Festival di Misano (5-7 settembre), con possibilità di test in fiera e presso l’Evolve Bike di Finale Ligure, punto ufficiale THOK. 

qualche dato per approfondire
Gianluca Ciucci
il3 Settembre 2025
Condividi
Visualizza commenti (1)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

Incentivi sulle elettriche Ford: 9 mila euro (10 mila sulla Mach-e)

Articolo Successivo

Che usato elettrico compro? Sono fuori dagli incentivi e...

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!