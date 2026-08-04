Nuova tariffa Ewiva: 0,80 se paghi con credit card







Nuova tariffa Ewiva: è già in vigore con agosto un prezzo di 0,80 €/kWh, se paghi con carta di credito, debito o prepagata

Nuova tariffa Ewiva anche per chi ha app di altri operatori

Ewiva è l’operatore di stazioni di ricarica ultraveloci del Gruppo Enel, con una delle reti più capillari in Italia. La nuova tariffa è valida presso le stazioni abilitate tramite carta di credito, debito o prepagata. Si tratta delle colonnine dotate di sistema di pagamento contactless che accettano carte Mastercard, Visa, VPay e Maestro, oltre ad Apple Pay e Google Pay. Contestualmente la società fa sapere che applicherà un adeguamento delle tariffe anche al listino dedicato ai Mobility Service Provider (MSP) interoperabili. In pratica riservato a chi accede alle colonnine Ewiva con card o app di altri operatori. Questo, fa sapere, “a conferma della volontà di favorire un ecosistema e di sostenere la diffusione della mobilità elettrica in Italia“.

500 stazioni in tutta Italia, due riservate ai mezzi pesanti

Al momento Ewiva conta su oltre 1.800 punti di ricarica distribuiti in circa 500 stazioni sul territorio nazionale. Le colonnine sono concentrate nelle aree urbane e suburbane e sulle principali arterie extraurbane e autostradali. Con potenze da 100 kW a 400 kW. Recentemente ha aperto a a Noceto (PR) la seconda stazione italiana di ricarica ultraveloce per mezzi pesanti elettrici. La prima era stata attivata a Piacenza. La nuova infrastruttura, realizzata in collaborazione con il Comune di Noceto, è vicina al casello di Parma Ovest. Dispone di 4 punti di ricarica da 400 kW dedicati agli e-truck e di 4 punti da 300 kW per i veicoli elettrici leggeri. Con un layout drive-through progettati per agevolare sosta e manovre dei mezzi pesanti.